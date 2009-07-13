200 پایگاه اوقات فراغت در آموزش و پرورش سمنان فعال است

غلامرضا دوست محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: سال گذشته 181 پایگاه اوقات فراغت در قالب کانونها در استان سمنان فعال بود که این تعداد به 200 پایگاه در تابستان امسال افزایش یافت.

وی افزود: آموزش و پرورش باید بتواند صفت رشادت را در الگوها و برنامه‌ های ترسیم شده به دانش ‌آموزان ارائه کند.

دوست محمدی بزرگترین اشکال آموزش و پرورش را انطباق اندک آن با ارزشهای اسلامی و ایرانی دانست و اظهار داشت: بحث تحول بنیادین در آموزش و پرورش زمینه ‌ای برای انطباق آموزش و پرورش با ارزشهای اسلامی است.

معاون پرورشی و تربیت ‌بدنی سازمان آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به استعدادهای فطری موجود در نهاد انسان گفت: آموزش و پرورش باید این زمینه را فراهم کند تا این استعدادها شناسایی شود و به فعلیت برسد.