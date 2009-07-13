نبود شبکه فاضلاب سلامت آب های زیر زمینی را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر محمد هادی حیدرزاده با بیان این مطلب گفت : در تشکیل شبکه فاضلاب شهری ، باید اعتبارات ملی و حتی همانند بسیاری از کشورها که برای این کار از فاینانس های بین المللی استفاده کرده اند ، از اعتبارات بین المللی استفاده شود .

حیدرزاده با تاکید بر این که شبکه فاضلاب شهری یک پروژه ملی است ، خاطر نشان کرد : بیشتر آلودگی های زیست محیطی در هر شهر ، به دلیل نبود این شبکه است و به همین دلیل شهرداری تهران نیز کمیته مشترکی تشکیل داده است تا حداکثر همکاری را در بخش های مربوطه انجام دهد که البته باید نوع همکاری ها مشخص شود .

وی افزود : بر اساس تحقیقات موسسه جایکا ، در صورت وقوع زلزله در تهران ، یکی از بحران ها غرق شدن افراد در فاضلاب های زیر زمین است .

حیدرزاده با بیان این که ایجاد شبکه فاضلاب ، به دلیل مسائل ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطی باید در اولویت ملی قرار گیرد ، گفت : بر اساس اعلام وزارت نیرو ، با اعتباراتی که تاکنون تخصیص داده شده است ، ایجاد شبکه فاضلاب شهری 60 سال زمان می برد .

به گفته مشاور شهردار تهران ، به تازگی هیئت دولت و شورای اقتصاد ، اعتبار جدیدی را برای این موضوع تصویب کرده اند ، اما مهمتر از تصویب مصوبات ، تخصیص آن است که امیدواریم این بار اجرایی شود .