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۲۲ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۰

حیدرزاده :

نبود شبکه فاضلاب سلامت آب های زیر زمینی را تهدید می کند

نبود شبکه فاضلاب سلامت آب های زیر زمینی را تهدید می کند

مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست با تاکید بر این که ایجاد شبکه فاضلاب شهری باید به عنوان پروژه ای ملی در اولویت قرار گیرد ، گفت : پیش بینی می شود به دلیل نبود شبکه فاضلاب شهری در تهران ، آب های زیر زمینی به نیترات آلوده باشد .

به گزارش خبرگزاری مهر محمد هادی حیدرزاده با بیان این مطلب گفت : در تشکیل شبکه فاضلاب شهری ، باید اعتبارات ملی و حتی همانند بسیاری از کشورها که برای این کار از فاینانس های بین المللی استفاده کرده اند ، از اعتبارات بین المللی استفاده شود .

حیدرزاده با تاکید بر این که شبکه فاضلاب شهری یک پروژه ملی است ، خاطر نشان کرد : بیشتر آلودگی های زیست محیطی در هر شهر ، به دلیل نبود این شبکه است و به همین دلیل شهرداری تهران نیز کمیته مشترکی تشکیل داده است تا حداکثر همکاری را در بخش های مربوطه انجام دهد که البته باید نوع همکاری ها مشخص شود .

وی افزود : بر اساس تحقیقات موسسه جایکا ، در صورت وقوع زلزله در تهران ، یکی از بحران ها غرق شدن افراد در فاضلاب های زیر زمین است .

حیدرزاده با بیان این که ایجاد شبکه فاضلاب ، به دلیل مسائل ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطی باید در اولویت ملی قرار گیرد ، گفت : بر اساس اعلام وزارت نیرو ، با اعتباراتی که تاکنون تخصیص داده شده است ، ایجاد شبکه فاضلاب شهری 60 سال زمان می برد .

به گفته مشاور شهردار تهران ، به تازگی هیئت دولت و شورای اقتصاد ، اعتبار جدیدی را برای این موضوع تصویب کرده اند ، اما مهمتر از تصویب مصوبات ، تخصیص آن است که امیدواریم این بار اجرایی شود .

کد مطلب 911330

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