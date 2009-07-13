سرانه ورزشی دانش آموزی در خراسان رضوی 600 تومان است

پرویز دانایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: تربیت بدنی یک واحد درسی برای دانش آموزان است که چنین سرانه پایینی را به خود اختصاص داده است.

رئیس گروه تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش تصریح کرد: هدف و رسالت ورزش آموزشگاهی هنوز برای اقشار جامعه ناشناخته مانده است.

وی در ادامه رساندن این مبلغ به 2500 تومان را مطلوب برآورد کرد و افزود: طبق تحقیقی در دو سال گذشته 78 درصد دانش آموزان ضعف ساختار قامتی، 26 درصد ضعف در آمادگی جسمانی و 9 درصد ضعف ترکیب بدنی داشته اند.

دانایی خاطرنشان کرد: هم اکنون سرانه فضای ورزشی مسقف کمتر از پنج صدم متر مربع و سرانه فضای روباز حدود 15 درصد است که این متراژها بر توجه ویژه اهتمام می ورزد.

وی افزود: در مسابقات ورزشی ما که عموما با محوریت همگانی برگزار می شود در سطح منطقه ای 280 هزار دانش آموز درگیر می شوند که این رقم خود بر وجود یک دهکده ورزشی در استان و مشهد تاکید می کند.

دانایی خاطرنشان کرد: خراسان رضوی عموما در مسابقات دانش آموزی کشوری جزء 95 درصد به بالاست که عموما مقام های اول، دوم و یا سوم را کسب کرده است.

وی وجود 395 قطعه مدال ورزشی در مسابقات کشوری را دال بر این موضوع دانست و تاکید کرد: بیش از 70 درصد معلمین ورزش استان دارای مدرک کارشناسی و یا بالاتر هستند که این خود فرصت مهمی بر توسعه ورزش آموزشگاهی به شمار می آید.

وی در پایان با اشاره به اینکه در هفت منطقه استان سرانه ورزشی صفر است افزود: بعضی از مدارس واحد درسی شنا دارند که در 42 منطقه هنوز استخر شنا وجود ندارد.