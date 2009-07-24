فضای باغ آرامگاه فردوسی به 13 هکتار افزایش یافته است

محسن لشگری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به اقدامات این سازمان در خصوص افزایش فضای باغ آرامگاه فردوسی از پنج هکتار به 13هکتار، گفت: این اقدام طی 40 سال اخیر بی سابقه بوده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: امیدوار است با انجام پروژه ها و طرح های تصویب شده مشکلات موجود ساکنان منطقه 360 هکتاری شهر تاریخی توس حل شود.

وی با بیان اینکه جابجایی دکلهای برق از حریم منظری آرامگاه فردوسی باید به سرعت انجام شود تصریح کرد: طی مکاتبات و مذاکرات انجام شده با وزارت نیرو این وزارتخانه بر ضرورت توقف پروژه نصب دکلهای فشار قوی برق در حریم منظری آرامگاه فردوسی تاکید و دستور جابجایی دکل ها را صادر کرد.

لشگری با اشاره به اینکه قرار شده است به محض تامین اعتبار لازم، در خصوص جابجایی دکلهای مذکور از سوی شرکت برق اقدام شود گفت: به احتمال زیاد تاخیر در جابجایی دکلهای برق به علت عدم تامین پروژه بوده است، که امیدواریم به زودی این جابجایی انجام شود.