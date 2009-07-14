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۲۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۶

بازیکن تیم بسکتبال جوانان:

همه برای مدال آمده بودند جز ایران / در نیوزیلند 5 کیلو وزن کم کردم

همه برای مدال آمده بودند جز ایران / در نیوزیلند 5 کیلو وزن کم کردم

مهدی شیرجنگ گفت: اکثر تیم‌ها و شاید هم همه شرکت‎کنندگان در مسابقات بسکتبال جوانان جهان برای مدال‎آوری به نیوزیلند آمده بودند به جز ایران که فقط به نتیجه خوب فکر می‎‌کرد.

بازیکن تیم بسکتبال جوانان ایران پس از کسب مقام پانزدهمی رقابت‎های جهانی نیوزیلند و بازگشت به ایران به خبرنگار مهر گفت: چگونگی عملکرد تیم‏های شرکت‏کننده در این رقابت‏ها من و هم تیمی‎هایم را شوکه کرده بود. از نوع بازی آنها کاملا مشهود بود که در چه سطحی تمرین داشته‏اند. تیم ها در سطحی بالاتر از حرفه‎ای بودند.

وی ادامه داد: همه برای مقام و مدال آمده بودند. مسابقات واقعا در بالاترین سطح ممکن برگزار شد. آمریکا که در اولین بازی ما را شکست داد قویترین تیمی بود که مقابل آن قرار می‌گرفتم. این تیم در نهایت هم قهرمان شد اما واقعا از آن ابتدا مشخص نبود که شانس قهرمانی چه تیمی بیشتر از بقیه است.

شیرجنگ با ابراز نارضایتی از نتایج به دست آمده توسط تیم بسکتبال جوانان ایران تصریح کرد: ما برای مدال مقام به اوکلند نرفته بودیم اما رفته بودیم تا بهترین نتیجه ممکن را بگیریم. می‌توانستیم به غیر از سوریه مقابل تیمی مثل مصر هم پیروز شویم. اصلا چه بسا اگر مصر را شکست می‎دادیم با سوریه روبرو نمی‎شدیم. اما خیلی مسائل دست به دست هم داد تا نتوانیم از گروه خود صعود کنیم. در حالیکه پتانسیل قرارگرفتن در جمع 8 تیم برتر را داشتیم.

بازیکن تیم بسکتبال جوانان کشورمان یادآور شد: تغییر شرایط آب و هوایی به شدت برروی بازیکنان و از جمله خود من تاثیر منفی گذاشته بود. در جریان بازی‎ها به خاطر سرماخوردگی 5 کیلو وزن کم کردم. البته این‎ها توجیهی بر متحمل شدن 4 باخت در 5 بازی برگزار شده نیست اما به هر حال بی تاثیر هم نبود.

کد مطلب 911342

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