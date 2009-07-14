همه برای مدال آمده بودند جز ایران / در نیوزیلند 5 کیلو وزن کم کردم

بازیکن تیم بسکتبال جوانان ایران پس از کسب مقام پانزدهمی رقابتهای جهانی نیوزیلند و بازگشت به ایران به خبرنگار مهر گفت: چگونگی عملکرد تیمهای شرکتکننده در این رقابتها من و هم تیمیهایم را شوکه کرده بود. از نوع بازی آنها کاملا مشهود بود که در چه سطحی تمرین داشتهاند. تیم ها در سطحی بالاتر از حرفهای بودند.
وی ادامه داد: همه برای مقام و مدال آمده بودند. مسابقات واقعا در بالاترین سطح ممکن برگزار شد. آمریکا که در اولین بازی ما را شکست داد قویترین تیمی بود که مقابل آن قرار میگرفتم. این تیم در نهایت هم قهرمان شد اما واقعا از آن ابتدا مشخص نبود که شانس قهرمانی چه تیمی بیشتر از بقیه است.
شیرجنگ با ابراز نارضایتی از نتایج به دست آمده توسط تیم بسکتبال جوانان ایران تصریح کرد: ما برای مدال مقام به اوکلند نرفته بودیم اما رفته بودیم تا بهترین نتیجه ممکن را بگیریم. میتوانستیم به غیر از سوریه مقابل تیمی مثل مصر هم پیروز شویم. اصلا چه بسا اگر مصر را شکست میدادیم با سوریه روبرو نمیشدیم. اما خیلی مسائل دست به دست هم داد تا نتوانیم از گروه خود صعود کنیم. در حالیکه پتانسیل قرارگرفتن در جمع 8 تیم برتر را داشتیم.
بازیکن تیم بسکتبال جوانان کشورمان یادآور شد: تغییر شرایط آب و هوایی به شدت برروی بازیکنان و از جمله خود من تاثیر منفی گذاشته بود. در جریان بازیها به خاطر سرماخوردگی 5 کیلو وزن کم کردم. البته اینها توجیهی بر متحمل شدن 4 باخت در 5 بازی برگزار شده نیست اما به هر حال بی تاثیر هم نبود.
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