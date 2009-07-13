چهار نامزد برای ریاست هیئت والیبال مازندران با هم رقابت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن محمدی یکی از والیبالیست های مازندرانی، بهزاد محمودی یکی از مربیان و بازیکنان با تجربه و کاپیتان تیم والیبال ساری، محمد نوخندانی رئیس سابق هیئت والیبال ساری و معصومه قلی زاده سرپرست فعلی هیئت والیبال مازندران به عنوان چهار کاندیدای ریاست هیئت والیبال مازندران با هم رقابت تنگاتنگی خواهند داشت.

مجمع عمومی هیئت والیبال مازندران با حضور اعضای مجمع 25 مرداد ماه امسال در سالن اجتماعات اداره کل تربیت بدنی مازندران برگزار می شود.

رئیس فدراسیون والیبال و مدیرکل تربیت بدنی مازندران در این مجمع نیز حضور خواهند داشت.