به گزارش خبرنگار مهر در قم، فرشاد خوشنویسان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از راه‌اندازی اولین واحد بسته‌بندی استاندارد سبزی کشور در قم خبر داد و افزود: این کار با همکاری جهاد کشاورزی در دست اقدام است که امیدواریم بتوانیم در سال جاری اولین واحد بسته‌بندی سبزیجات کشور را در قم راه‌اندازی نماییم.



وی در ادامه از احداث نمایندگی استاندارد در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان خبر داد و گفت: با اقدامات صورت گرفته و با توجه به موقعیت بسیار ویژه این منطقه ساختمان نمایندگی اداره استاندارد در این مکان احداث شده است و در سال جاری دو آزمایشگاه لوازم خانگی و ترخیص خودرو در این نمایندگی ایجاد خواهد شد.



خوشنویسان ایجاد جو رقابتی در بازار را به عنوان یکی از عوامل ارتقاء کیفیت محصولات دانست و بیان داشت: حاکم بودن جو رقابتی در بازار، تولید کیفی محصولات را ارتقاء خواهد داد و عواید بسیار زیادی برای مصرف کنندگان و تولید کنندگان خواهد داشت.



وی افزود: باید با برنامه‌ریزی مناسب، فرهنگ استاندارد در جامعه ترویج شود به گونه‌ای که مردم به درجه بالایی از حساسیت برسند تا اشتیاق آنان جهت استفاده از محصولات و کالا‌های استاندارد افزایش پیدا کند.



خوشنویسان تدوین استاندارد، آموزش استاندارد‌های لازم به کار‌شناسان مربوطه و ارزیابی و انطباق را از جمله وظایف اداره کل استاندارد استان قم عنوان کرد و گفت: طی یکسال گذشته بیش از 24 هزار مورد تست در آزمایشگاه‌های ما انجام شده است. همچنین همکاران ما 560 مورد بازدید کارشناسی از واحد‌های صنعتی استان انجام داده‌اند.



مدیرکل استاندارد استان قم در پایان اضافه کرد: 397 مورد اخطار به واحد‌های تولیدی، پنج مورد اعلام جرم و معرفی واحد‌های متخلف به محاکم قضایی، تعلیق 9 پروانه کاری و ابطال 16 پروانه کاربرد علامت استاندارد از جمله نتایج بررسی‌های مأموران استاندارد استان قم طی یکسال گذشته بوده است.