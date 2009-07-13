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۲۲ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۰۳

فیاضی خبر داد:

اعزام دانش آموزان پسر مازندرانی به مسابقات قهرمانی مدارس کشور

اعزام دانش آموزان پسر مازندرانی به مسابقات قهرمانی مدارس کشور

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران گفت: 226 دانش آموز پسر مازندرانی برای شرکت در بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی مدارس کشور به زنجان اعزام می شوند.

عبدالوحید فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مسابقات از 13 تیرماه تا 25 مرداد ماه در زنجان برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: 56 مربی و 9 سرپرست در قالب هشت کاروان تیم های ورزشی دانش آموزان پسر را به عهده دارند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران تصریح کرد: مسابقات قهرمانی مدارس کشور در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه برگزار می شود.

وی یادآور شد: در این مسابقات به دانش آموزان در رشته های ورزش همگانی، شنا، وزنه برداری، شطرنج، پینگ پنگ، بدمینتون، فوتبال، والیبال، کاراته، آمادگی جسمانی، کوهپیمایی، فوتسال، هندبال، جودو، دوچرخه سواری، بسکتبال و ژیمناستیک با هم رقابت می کنند.

کد مطلب 911383

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