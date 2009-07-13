ساخت یک میکرو روبات پرنده با الهام از خفاش

به گزارش خبرگزاری مهر، خفاش سازگارترین جاندار برای پرواز در محیطهای تاریک، ساکت و بسته است. این پستاندار پرنده قادر است با ارسال و ردیابی سیگنالهای حرکت و درک مواد شیمیایی پرواز کند.

به همین منظور گروهی از دانشمندان روباتیک دانشگاه کارولینای شمالی با الهام از این جاندار موفق شده اند میکرو روباتی را بسازند که نه تنها از نظر ظاهری شبیه به خفاش است بلکه از تواناییهای عملکردی این حیوان نیز برخوردار است.

در کل به تمام انواع میکرو روباتهای پرنده MAVs گفته می شود. MAVs روباتهای کوچک پرنده ای هستند که در تحقیقات و تجسسهای نظامی مورد استفاده قرار می گیرند. این روباتها از عملکردهای بالایی برخوردارند و برای مثال می توانند در ماموریتهای شناسایی مواد بیولوژیکی، شیمیایی و هسته ای شرکت کنند.

میکرو روباتهای پرنده ای که تاکنون در اختیار بودند با کمک بالهای معمولی، ثابت یا چرخنده مشابه بال هلی کوپترها پرواز می کردند. به همین دلیل قابلیت مانور این روباتها بسیار کاهش یافته و آیرودینامیک آنها به حداقل می رسد.

براساس گزارش یونایتد پرس اینترنشنال، این دانشمندان در خصوص این میکروروبات خفاش توضیح دادند: "برای ارائه راه حلهای مناسبتر در این عرصه هیچ چیز بهتر از الهام از طبیعت نیست. طبیعت به ما می گوید که نوع پرواز خفاش دارای بهترین ویژگی برای پرواز در محیطهای با مانع و تاریک است."

این محققان با بررسی سیستم اسکلتی و ماهیچه ای خفاشها موفق شدند ویژگیهای اصلی استخوان بال این پستاندار پرنده را شناسایی کنند و براساس آن این روبات را توسعه دهند.

براساس گزارش سافت پدیا، نکته مهم در ساخت این روبات استفاده از مواد نسل جدید است که نه تنها در ساخت ساختمان اصلی آن به کار رفته اند بلکه در توسعه پوشش بالها نیز استفاده شده اند. بکارگیری از این مواد موجب شده است که بالهایی با انعطاف پذیری و و سبکی بالهای خافاش واقعی ایجاد شوند.