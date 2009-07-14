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۲۳ تیر ۱۳۸۸، ۹:۴۴

علیجانی در گفتگو با مهر:

بهترین نتیجه دوومیدانی درتاریخ یونیورسیادبدست آمد/ پرش با نیزه قرضی!

بهترین نتیجه دوومیدانی درتاریخ یونیورسیادبدست آمد/ پرش با نیزه قرضی!

رئیس انجمن دوومیدانی وزارت علوم بدنبال کسب دو مدال طلا و یک نقره دانشجویان در یونیورسیاد صربستان گفت: کسب این عناوین بهترین نتیجه دوومیدانی در تاریخ المپیک دانشجویان جهان است.

عیدی علیجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نتایج تیم دوومیدانی ایران در بیست و پنجمین دوره یونیورسیاد جهانی دانشجویان در بلگراد گفت: از تیم شش نفره ایران 50 درصد صاحب نشان شدند بطوریکه شاهد کسب دو مدال طلا در پرتاب دیسک و دوی 800 متر و یک مدال نقره در پرتاب دیسک بودیم.

وی با بیان اینکه قطعا این بهترین نتیجه دوومیدانی ایران در تاریخ برگزاری یونیورسیادهای دانشجویان جهان است، افزود: برادران صمیمی در مسابقات آلمان نیز رکوردی بالای 64 متر را ثبت کرده بودند اما در این مسابقات محمد با پرتابی به میزان 65 متر و 37 سانتی متر و محمود با 64 متر و 68 سانتی متر نه تنها صاحب نشان طلا و نقره شدند بلکه موفق به کسب ورودی A رقابتهای قهرمانی جهان در برلین شدند.

نایب رئیس فدراسیون دوومیدانی خاطرنشان کرد: سجاد مرادی طبق برنامه یک ماه آینده به سطح آمادگی مطلوب خود می رسید با این وضعیت توانست در این رقابتها به مدال طلا برسد.

وی با ابراز نارضایتی از نتیجه احسان مهاجرشجاعی گفت: هر چند این دونده اولین دارنده نشان طلای دوومیدانی ایران در یونیورسیاد سال 2007 بود اما از تهران نیز پیش بینی همین نتیجه را برای مهاجرشجاعی داشتیم زیرا وی در شرایط آمادگی خوبی به سر نمی برد.

علیجانی تصریح کرد: کاوه موسوی هم تجربه کافی از این دیدارها نداشت و به نوعی در جو این رقابتها نتوانست نتیجه خوبی بگیرد و ما نیز از وی راضی نبودیم.

وی ادامه داد: اما غفاری دچار بدشانسی شد و نیزه های وی به موقع به صربستان نرسید تا در نهایت با استرس فراوان از این موضوع با نیزه قرضی از تیم روسیه مسابقه خود را بدهد و تنها موفق به تکرار رکورد شخصی خود شود.

کد مطلب 911397

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