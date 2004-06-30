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۱۰ تیر ۱۳۸۳، ۱۱:۱۸

آسيب هاي زباني و دغدغه حفظ زبان فارسي ( 4 )

منيژه آرمين : واژه هاي مهاجم و فاقد ريشه فرهنگي را " مردمي " نمي دانم

خبرگزاري " مهر" - گروه فرهنگ و ادب : منيژه آرمين - نويسنده ، گفت : واژه ها و لغاتي كه در زبان ما نفوذ كرده اند ، به هيچ عنوان وجاهت علمي و جايگاه مردمي و فرهنگي ندارند و آكادمي هاي زبان و ادبيات فارسي بايد در مبارزه با فرهنگ مهاجم زباني ، وارد عمل شوند.

اين نويسنده كه در عرصه هنرهاي تجسمي نيز فعال است ، در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر" ، با بيان اين مطلب  افزود : باعث تاسف است كه اهالي ادبيات نيز در گفته ها ، نوشته ها و آثار خود ، از اين واژه هاي  مهاجم و تخريب كننده تاثير مي پذيرند و هنگامي كه به آنها اعتراض مي شود ، توجيه همراهي و همزباني با مردم را مطرح مي كنند!
منيژه آرمين تصريح كرد : در نويسندگي كساني كه چنين توجيهاتي را براي دفاع از عملكرد ناصحيح خود دارند ، ترديد دارم ، چرا كه اين واژه ها و كلمات مهاجم ، اصولا ريشه فرهنگي ندارند ، پس نمي توانند مردمي باشند.
نويسنده كتاب " روزي كه عمه خورشيد مرد " گفت : اميدوارم حداقل دوستان اهل قلم ، ناخواسته به اين وادي سوق پيدا نكنند و فرهنگ سازي و حفظ زبان فارسي را همچنان مد نظر قرار دهند. 
کد مطلب 91141

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