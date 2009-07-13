۲۲ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۳۱

دانشگاه بیرجند در ردیف دانشگاه‌های برتر کارآفرین کشور قرار گرفت

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر گروه کارآفرینی و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه بیرجند گفت: این دانشگاه به دلیل رشد شاخصهای کمی و کیفی کارآفرینی در ردیف 15 دانشگاه برتر کارآفرین ایران در سال 87 قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید سعیدرضا احمدی ‌زاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: دانشگاه‌ های برتر کارآفرین ایران اغلب دانشگاه‌ های بزرگ تهران و برخی دانشگاه ‌های مراکز استانها را شامل می ‌شوند.

وی اضافه کرد: با توجه به همین رتبه کمک مستقیم 200 میلیون ریالی از وزارت کار و امور اجتماعی و 100 نفر سهمیه آموزشی کارآفرینی از طریق اداره کار و امور اجتماعی استان به دانشگاه بیرجند اختصاص یافت.

وی در ادامه از موافقت شورای گسترش آموزش عالی با پذیرش دانشجو در رشته ریاضی مقطع دکتری در این دانشگاه خبر داد.

مدیر گروه کارآفرینی و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه بیرجند بیان داشت: رشته ریاضی از نخستین رشته‌ های دانشگاه بیرجند است که در بدو تاسیس آن ایجاد شده و یکی از رشته‌ های پیشرو در زمینه درصد قبولی کارشناسی ارشد است.

احمدی زاده با بیان اینکه دانشگاه بیرجند هم اکنون در دو گرایش تکنوتیک و پترولوژی دانشجوی کارشناسی ارشد می ‌پذیرد، یادآور شد: شورای گسترش آموزش عالی همچنین با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته زمین ‌شناسی گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی موافقت کرده است.

