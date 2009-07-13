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۲۲ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۳۴

ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر با 300 میلیون تومان نوسازی می شود

ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر با 300 میلیون تومان نوسازی می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیت ‌بدنی استان بوشهر گفت: ورزشگاه شهید بهشتی که میزبان مسابقات تیم فوتبال شاهین پارس جنوبی در لیگ برتر است با اختصاص 300 میلیون تومان اعتبار فوق العاده در حال نوسازی، مرمت و تجهیز برخی بخشهاست.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حسین وردیانی پیش از ظهر دوشنبه در نشستی خبر با شماری از خبرنگاران افزود: ایجاد و نوسازی روشنایی ورزشگاه، جایگاه ویژه خبرنگاران، سکوسازی، نوسازی رختکن، نیمکت ذخیره و .... همگی با توجه به زمان کم به بازیها در دست اجراست.

وی اظهار داشت: از این میزان اعتبار 100 میلیون تومان سهم شهرستان بوشهر و 200 میلیون تومان سهم استان است.

مدیر کل تربیت ‌بدنی استان بوشهربا تشکر از همت و تلاش مسئولان استانی جهت صعود این تیم به لیگ برتر گفت: وجود نماینده ولی‌فقیه و استاندار بوشهر به عنوان مسئولان ارشد استان که حمایت‌های زیادی از ورزش استان داشته و دارند نقش بسزایی در موفقیتهای تیم‌های ورزشی به ویژه شاهین داشته است، قابل تقدیر می باشد.

وردیانی با بیان اینکه حمایت‌ های مالی دکتر رضوی مدیرعامل سابق سازمان منطقه ویژه پارس جنوبی و مردم ورزش دوست بوشهر در صعود شاهین به لیگ برتر نقش انکارناپذیر داشته است، اظهار داشت: از مدیر جدید پارس جنوبی نیز انتظار داریم با حمایت از تیم شاهین پارس جنوبی، حق مردم بوشهر در ورزش ادا کند.

وی در خصوص مراحل ساخت ورزشگاه 15 هزار نفری بوشهر نیز گفت: اجرای پروژه ورزشگاه 15 هزار نفری بوشهر از اولویت‌های در سال جاری که در حال حاضر پیگیری‌های لازم برای تأمین اعتبار این پروژه در حال انجام است.

 

کد مطلب 911438

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