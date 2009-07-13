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۲۲ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۵۳

افشار:

ایران با وجود غنی ترین منابع فرهنگی نباید مصرف کننده فرهنگ غرب باشد

ایران با وجود غنی ترین منابع فرهنگی نباید مصرف کننده فرهنگ غرب باشد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی فرهنگی وزیر کشور گفت: ایران با داشتن فرهنگ غنی برای سایر کشورها همچنین ترویج فرهنگ شهروندی در داخل کشور نوعی منبع فرهنگی محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علیرضا افشار ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه برنامه ها و طرح های فرهنگ شهروندی در تالار نور مشهد افزود: کشور ما دارای فرهنگ غنی است و این فرهنگ دارای ارزشهای دینی و انقلابی است که با فرآیند نهضت اسلامی و با عینی کردن آن توانسته پشتوانه کشور ما باشد و ترس دشمن از همین فرهنگ است زیرا در بستر گسترده فرهنگ می توان کارهای بزرگی را انجام داد.

وی به اشاره به فرهنگ های بومی، غنی و سنتی در کشور تصریح کرد: برای ترویج فرهنگ و تکالیف حقوق شهروندی نباید به سراغ کتب نخبگان و منابع غربی برویم زیرا کشور ما نوعی منبع فرهنگی محسوب می شود و خود در داشتن این منابع غنی است.

معاون اجتماعی فرهنگی وزیر کشور به ملی نگاه کردن و جامع نگری در خصوص ارائه برنامه ها پرداخت و افزود: نگاه ملی و جامع اثربخشی بیشتری در اجرای برنامه ها دارد و این نگاه لازمه و ضرورت جامعه امروز است و برای ایجاد نگاه جامع نیازمند مشارکت تمام دستگاهها هستیم.

وی از تخصیص جایگاهی به امور اجتماعی شوراها و شهرداری های کشور در وزارت کشور خبر داد و افزود: این بخش باعث هماهنگی بین دستگاههای مختلف و شهرداری ها می شود و با ایجاد تعامل بین شهرداری های کشور و ارائه برنامه های هدفمند می توان با شهروندان تعامل نزدیکی را ایجاد کرد که در نهایت به جایگاه شایسته کشور و آبادانی شهرها خواهد رسید.

کد مطلب 911440

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