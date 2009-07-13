ایران با وجود غنی ترین منابع فرهنگی نباید مصرف کننده فرهنگ غرب باشد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علیرضا افشار ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه برنامه ها و طرح های فرهنگ شهروندی در تالار نور مشهد افزود: کشور ما دارای فرهنگ غنی است و این فرهنگ دارای ارزشهای دینی و انقلابی است که با فرآیند نهضت اسلامی و با عینی کردن آن توانسته پشتوانه کشور ما باشد و ترس دشمن از همین فرهنگ است زیرا در بستر گسترده فرهنگ می توان کارهای بزرگی را انجام داد.

وی به اشاره به فرهنگ های بومی، غنی و سنتی در کشور تصریح کرد: برای ترویج فرهنگ و تکالیف حقوق شهروندی نباید به سراغ کتب نخبگان و منابع غربی برویم زیرا کشور ما نوعی منبع فرهنگی محسوب می شود و خود در داشتن این منابع غنی است.

معاون اجتماعی فرهنگی وزیر کشور به ملی نگاه کردن و جامع نگری در خصوص ارائه برنامه ها پرداخت و افزود: نگاه ملی و جامع اثربخشی بیشتری در اجرای برنامه ها دارد و این نگاه لازمه و ضرورت جامعه امروز است و برای ایجاد نگاه جامع نیازمند مشارکت تمام دستگاهها هستیم.

وی از تخصیص جایگاهی به امور اجتماعی شوراها و شهرداری های کشور در وزارت کشور خبر داد و افزود: این بخش باعث هماهنگی بین دستگاههای مختلف و شهرداری ها می شود و با ایجاد تعامل بین شهرداری های کشور و ارائه برنامه های هدفمند می توان با شهروندان تعامل نزدیکی را ایجاد کرد که در نهایت به جایگاه شایسته کشور و آبادانی شهرها خواهد رسید.