جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی؛ تجلی ضعف امکانات در استانها

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، استان گلستان از پنج سال قبل به عنوان دبیرخانه جشنواره بین المللی هنرهای تسجمی جوانان جهان انتخاب شد، این در حالیست هنوز برخی زیرساختها و شرایط برای میزبانی این رویداد بزرگ هنری در آن محقق و مهیا نشده است.

اکنون شانزدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان جهان در در گلستان در جریان است و به نظر می رسد رفع نقایص موجود می تواند مجریان و دست اندرکاران امر را در برپایی مطلوبتر جشنواره در سالهای آینده یاری کند.

نبود فضا و گالریهای مناسب هنری، کمبود امکانات، اطلاع رسانی ضعیف، نبود مکان اقامتی مطلوب و... از جمله مشکلاتی است که بر کیفیت این جشنواره بین المللی تاثیر گذاشته است.

بهزاد ریاضی هنرمندی که از استان تهران در این دوره جشنواره بین المللی شرکت کرد به خبرنگار مهر گفت: شانزدهمین دوره جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان نسبت به دوره قبلی که در گلستان برگزار شد، تغییر چندانی نداشت.

وی افزود: وجود برخی ناهماهنگیها از جمله تاخیر در برنامه افتتاحیه و برخی کمبودها موجب شده تا اهمیت بین المللی این رویداد بزرگ زیر سئوال رود.

وی اظهار داشت: جوایزی که امسال برای جشنواره بین المللی در نظر گرفته شد بسیار کم و متناسب با شان جشنواره بین المللی نیست.

جوایز جشنواره متناسب با شان آن نیست

به گفته این هنرمند، بهتر بود متولیان امر به جای در نظر گرفتن سکه به عنوان جایزه، شرایطی مانند حق استفاده از "بورس تحصیلی" را برای نخبه ها و برگزیدگان این رویداد هنری فراهم می کردند.

ریاضی پیشنهاد داد: برای بهتر شدن جشنواره در سالهای آتی بهتر است بخشهای جنبی جشنواره افزایش یابد.

یک هنرمند رشته گرافیک از استان آذربایجان غربی نیز گفت: برگزاری اینگونه جشنواره ها به تبادل اطلاعات و ارتقای سطح کیفی هنرهای تجسمی کمک می کند و باید توسعه یابد.

شقایق حسینلو به خبرنگار مهر در گرگان افزود: حضور هنرمندان داخلی و خارجی بر غنا و رشد کیفی جشنواره تاثیر مطلوبی گذاشته است و سطح جشنواره را بالا برده است.

وی اظهار داشت: برخی افرادی که به عنوان استاد در این جشنواره بین المللی به آموزش می پردازند، در حد مدرن و حرفه ای نیستند.

حسینلو، کمبود امکانات و نبود استاد خوب را از جمله نقاط ضعف این دوره جشنواره بین الملل هنرهای تجسمی جوانان جهان در گلستان اعلام کرد.

عضو کمیته داوران جشنواره گفت: این دوره جشنواره نسبت به دوره های قبلی بهتر شد ولی از برخی مسائل و مشکلات رنج می برد.

آذر آل طاها به خبرنگار مهر در گرگان افزود: برای بهتر شدن این جشنواره در دوره های بعدی باید مدیریت و برنامه ریزی جامع و اصولی تری صورت گیرد.

تنها تفاوت جشنواره با دوره قبل افزایش تعداد شرکت کنندگان است

وی تنها تفاوت این دوره جشنواره را با دوره قبلی، تعدد و افزایش تعداد شرکت کنندگان دانست و اظهار داشت: در سایر موارد تفاوت چندانی احساس نمی شود.

آل طاها یادآورشد: همزمانی جشنواره با فصل تابستان و شرجی بودن هوای استان گلستان موجب شد تا برخی کارگاهها را نتوانیم در فضای آزاد برگزار کنیم.

مریم پورترکی هنرمند رشته مجسمه سازی از استان آذربایجان شرقی نیز گفت: مرکز و فضاهای برگزاری کارگاهها بسیار اندک است و شرایط کنونی متناسب با جشنواره نیست.

وی افزود: این در حالی است که متولیان برگزاری جشنواره تلاشهای زیادی به خرج دادند و در حد امکان شرایط مناسب را برای برگزاری این جشنواره فراهم کرده اند.

هنرمندی از استان خراسان جنوبی نیز گفت: جشنواره پانزدهم از نظر هماهنگی و امکانات نسبت به این دوره جشنواره بسیار بهتر بود و نیاز است تا برنامه ریزی دقیقی برای رفع مشکلات در دوره های بعدی صورت گیرد.

حسین نخعی افزود: برخی سیاستها و نگرشهای موجود در جشنواره باید تغییر یابد و هدف نباید دادن جایزه باشد، بلکه این جشنواره ها باید راهی برای اعتلای هنرهای تجسمی باشد.

برخی هنرمندان شرکت کننده در این دوره جشنواره، نامناسب بودن زمان، مناسب نبودن امکانات اقامتی، فشرده بودن کلاسهای آموزشی و کارگاهها، محدودبودن شرایط سنی شرکت کنندگان و ضعف برنامه را از جمله مشکلات این دوره جشنواره عنوان کرده اند.

به هر روی، از آنجایی که گلستان به عنوان دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی انتخاب شده، نیاز است متولیان امر شرایط و امکانات مناسب برای اجرای اینگونه جشنواره ها را در منطقه فراهم کنند.

نبود نمایشگاه و فضای هنری مناسب برای برگزاری جشنواره هایی با معیارهای جهانی مشکل بسیاری از استانهای کشور از جمله گلستان است و ضروری است که در این زمینه نیز تدابیری ارزشمند صورت گیرد.

220 هنرمند از 25 کشور خارجی و 30 استان کشور به مدت سه روز در شانزدهمین دوره جشنواره بین االمللی هنرهای تجسمی جوانان جهان در گلستان رقابت دارند.

این جشنواره در هفت گرایش و از روز شنبه آغاز شد.