به گزارش خبرنگار مهر، فیلم "خاک آشنا" آخرین ساخته بلند سینمای بهمن فرمان آرا از 31 تیرماه در گروه سینمایی آزادی جایگزین فیلم" هرچی تو بخوای" محمد متوسلانی می شود. رضا کیانیان، بابک حمیدیان، مریم بوبانی، بیتا فرهی، رویا نونهالی، نیکو خردمند، هدایت هاشمی و رعنا آزادی‌فر از بازیگران این فیلم هستند.

فرمان‌آرا نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده این پروژه است و از دیگر عوامل تولید آن می‌توان به مدیر فیلمبرداری: محمود کلاری، تدوین: عباس گنجوی، طراح چهره‌پردازی: مهرداد میرکیانی، طراح صحنه و لباس: فرهاد ویلکیجی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: مانفرد اسماعیلی، مدیر تولید: محمدرضا نجفی و سرمایه‌گذار: فضل‌الله یوسف‌پور اشاره کرد.

در خلاصه داستان "خاک آشنا" آمده است: نامدار، نقاش و هنرمندی است که در گریز از هیاهوی مرکز به روستایی در کردستان پناه برده و سال‌هاست آنجا به خلق آثار خود مشغول است. ورود خواهرزاده جوان او به محیط روستا در کنار وقایعی که در روستا رخ می‌دهد، تغییری شگرف در زندگی نامدار ایجاد می‌کند و او را وامی‌دارد در شیوه زندگی خود بازنگری کند.

