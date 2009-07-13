عراق باید پ.ک.ک را به علت مداخله در امور همسایگان تحریم کند

به گزارش خبرگزاری مهر، ایاد علاوی در گفتگو با خبرگزاری ترند آذربایجان در خصوص سیاست دولت عراق در قبال گروه تروریستی حزب کارگران کردستان موسوم به پ.ک.ک گفت: عراق بخاطر اقدامات شبکه تروریستی "پ.ک.ک"و مداخله این گروه در امور داخلی کشورهای دیگر منطقه باید آنرا تحریم کند. این مسئله باید به یکی از مسایل مهم سیاست خارجی عراق تبدیل شود.

علاوی درباره موضع آمریکا در مورد مناسبات ایران وعراق افزود: ما باید مناسبات آمریکا-ایران را از مناسبات ایران-عرب متمایز سازیم. ما باید به طور مستقیم با ایران به گفتگو پرداخته و سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس اسلامی و شورای کشورهای خلیج [فارس] را به این گفتگوها دعوت نمائیم. ما باید از شرق نزدیک گرفته تا اندونزی، آذربایجان و قزاقستان تا آفریقای شمالی و سومالی جنوبی برای تغییر جو موجود تلاش کنیم.

نخست وزیر سابق عراق در ادامه درباره خروج نظامیان آمریکایی از کشورش گفت: نه ارتش و نه پلیس عراق توان تامین امنیت کشور را ندارند. برای اینکه آنها بطور کامل سازماندهی نشده اند و برای فعالیت آنها مکانیزم واحدی ارائه نشده است. من به شدت درگیریهای مردمی در کشور باور ندارم. با صرف نظر از حضور و یا عدم حضور نظامیان آمریکایی در عراق، اوضاع خشونت آمیز و بی ثبات کشور همچنان ادامه دارد. برخی مشکلات مهمی وجود دارند که باید حل شوند. حل این مشکلات موجب برقراری ثبات و امنیت در کشور خواهد بود. یکی از آنها در ارتباط با منافع ملی است. با حل مشکل اشتغال باید اوضاع اقتصادی کشور را بهبود بخشید. با ساماندهی اوضاع داخلی، رفع خطرات، بهبودی اوضاع اقتصادی و برقراری ثبات و امنیت مشکلات خارجی را هم می توان حل نمود.

ایاد علاوی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اینکه عراق به عنوان یکی از کشورهای بالقوه برای تدارکات خط لوله گازی نوبوکو چه موضعی در این رابطه دارد، گفت: متاسفانه عراق در این زمینه استراتژی قاطعی ندارد. هنگام اقدام ما برای ایجاد شرکت ملی نفت هیئت وزارتخانه تغییر یافت. وزرای انتصابی بعد از من به این امر توجه ننموده و برای تصویب قانون درباره ایجاد شرکت ملی نفت عراق اقدام نکردند. باقی ماندن حوزه های در حال بهره برداری نفت به عنوان املاک ملی در انحصار شرکت ملی نفت عراق ضروری است. درباره حوزه هایی که هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته اند باید سیاست روشنی اتخاذ گردد. این امکان جلب سرمایه و تجهیزات لازم برای آغاز تولیدات نفت را فراهم خواهد ساخت. به نظر من سیاست حکومت فعلی در رابطه با حوزه های نفتی اشتباه و ناموفق است.