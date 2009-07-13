تعامل نهادهای فرهنگی با رسانه ها باید توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سیروس میانجی ظهر دوشنبه در جلسه مشترک با مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان با بیان اهداف و رویکردهای اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان و معرفی بخشهای مختلف آن گفت: ما می توانیم همکاری های گسترده ای در زمینه های اسنادی و همچنین برنامه سازی با صدا و سیمای مرکز زنجان داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه تعامل با رسانه ها باید رویکرد همه ارگانهای فرهنگی استان باشد، افزود: با مدیریت صحیح رسانه ها زمینه این تعامل بیشتر شده و ارگانهای فرهنگی، راحت تر می تواند با مطبوعات ارتباط برقرار کنند.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان نیز با استقبال از گسترش این تعاملات گفت: ما آمادگی هرگونه همکاری در زمینه برنامه سازی، انیمیشن و پوشش خبری مناسبتهای مختلف را داریم و تولید و پخش برنامه ها و پوشش مناسبت های مختلف مربوط به دفاع مقدس، بدون هیچ چشم داشتی گواه این مطلب است.

رزمجو افزود: پخش مستند دریادلان از شبکه استانی بدون این که در شخصیت ها و نفرات آن تغییر حاصل شود و تنها تغییر آن در اضافه کردن تصاویر آرشیوی و زیبا سازی از لحاظ هنری بوده است نقطه عطفی در عرصه دفاع مقدس استان می باشد.

وی ادامه داد: گفتمان دفاع مقدس، از لحظه ای که تهاجم شروع شد، در سیستم فکری و حرکت آحاد مردم نیز آغاز شد و عصاره آن عشق است.

رزمجو، همچنین با اشاره به ساخت تل فیلم "قصه پرواز" ویژه غواصان استان در صدا و سیمای مرکز زنجان گفت: نقش غواصان استان زنجان در دفاع مقدس باید برجسته شود و ما با ساخت این تل فیلم تلاش خواهیم کرد این امر مهم صورت پذیرد.