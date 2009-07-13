50 هزار مترمربع به فضاهای فرهنگی خوزستان افزوده می شود

حجت الاسلام عباس بسی خاسته در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: در سال گذشته علاوه بر تعمیر و تجهیز کتابخانه های عمومی استان و مراکز فرهنگی و هنری و تجهیز کانون های فرهنگی و هنری مساجد، بیش از 30 پروژه بزرگ در سراسر استان و به ویژه در مناطق محروم احداث شد و امیدواریم تا پایان سال جاری بتوانیم 50 هزار متر مربع به فضاهای فرهنگی و هنری استان اضافه کنیم.

وی از آغاز عملیات اجرایی احداث کتابخانه عمومی گلستان اهواز و خانه فرهنگ اندیمشک در 23 و 24 تیر ماه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی خبر داد و گفت: کتابخانه عمومی گلستان اهواز با هزار متر زیربنا در دو طبقه با اسکلت فلزی ساخته می شود.

وی افزود: این کتابخانه دارای سالن های مطالعه خواهران و برادران، مخزن کتاب، مرجع، اتاق رایانه، کلاس های آموزشی و بخش اداری و کتابخانه ای خواهد بود که در صورت تامین اعتبار، ساخت آن تا 18 ماه آینده به پایان می رسد.

بسی خاسته در خصوص اعتبار در نظر گرفته شده برای این پروژه گفت: برآورد کلی ما برای ساخت این کتابخانه پنج میلیارد ریال است که از محل اعتبارات عمرانی استانی تامین خواهد شد.

مدیرکل ارشاد خوزستان افزود: خانه فرهنگ اندیمشک نیز در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع و با 700 متر زیربنا در دو طبقه ساخته می شود.

وی افزود: این مجموعه شامل سالن کوچک نمایش، گالری نمایشگاهی آثار هنری و محل استقرار انجمن های فرهنگی و هنری است.

بسی خاسته برآورد هزینه ساخت خانه فرهنگ اندیمشک را چهار میلیارد و 500 میلیون ریال اعلام کرد که از محل اعتبارات عمرانی استانی تامین خواهد شد.

وی تصریح کرد: ساخت این پروژه نیز در صورت تامین اعتبار تا 15 ماه آینده به پایان خواهد رسید.