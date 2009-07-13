20 موسسه خیریه در استان زنجان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سلمان حسینی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به همکاری 20 موسسه خیریه با این سازمان گفت: سازمان بهزیستی کمکهای مردم خیر استان زنجان را از طریق کمکهای نقدی، غیرنقدی و خدمات جمع آوری می کند.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته جمعا سه میلیارد و 980 میلیون ریال از طریق مشارکت های مردمی جمع آوری شد، ادامه داد: در همین راستا سال گذشته 842 میلیون ریال کمک نقدی، دو میلیارد و 834 میلیون ریال کمک غیرنقدی و 300 میلیون ریال خدمات به سازمان رسیده است.

حسینی با بیان اینکه این کمک ها در راستای کمک هزینه درمان، ایتام، کمک هزینه خرید و احداث مسکن و تامین جهیزیه هزینه می شود، افزود: مردم خیر استان می توانند کمک های نقدی خود را به شماره حساب 2345240550 بانک ملت واریز نمایند.

معاون مشارکت مردمی، اشتغال و موسسات خیریه سازمان بهزیستی استان زنجان در ادامه با اشاره به بخش اشتغال مددجویان سازمان بهزیستی استان یا آور شد: برنامه ریزی اشتغال در دو بخش ارائه تسهیلات اشتغال به صورت خود اشتغالی و کارفرمایی است که چنانچه کارفرمایان از مددجویان سازمان بعنوان نیروی کار استفاده کنند، سازمان 23 درصد بیمه سهم کارفرما را تقبل خواهد کرد.

حسینی همچنین در ادامه از احداث مسکن ویژه مددجویان سازمان خبر داد و گفت: این سازمان با تشکیل ستاد مسکن درصدد حل مشکل مسکن مددجویان می باشد.

وی به احداث 56 واحد مسکونی از محل اعتبارات دور دوم سفر ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: شش میلیارد و 120 میلیون ریال اعتبار برای ساخت این واحدها تخصیص یافته است.