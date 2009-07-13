آینده روابط ایران و عرب بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این میزگرد که جمعی از اندیشمندان، پژوهشگران، اساتید دانشگاه، دانشجویان وعلاقمندان سودانی به مسائل وموضوعهای مربوط به ایران شرکت نموده بودند ، "رضا عامری" سفیر جمهوری اسلامی ایران در خارطوم به تشریح محورهای جهانی شدن ومعیارهای جهانی، مقایسه نزاعات و اختلافات موجود با روابط و سابقه تاریخی و تمدنی مستحکم و پایدار ایران و عرب پرداخت.

دکتر "محمود حسن احمد" نیز با موضوعات اهمیت و نقش جغرافیای سیاسی ایران در منطقه، معادن گاز و نفت ایران به‌عنوان مهمترین عناصر وعوامل قدرت در منطقه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برخی از مواد بسیار مهم آن مربوط به ولایت فقیه، وحدت امت اسلامی و آزادی اقلیتهای سه‌گانه (زردشتی-یهودی ومسیحی) و نظارت و اشراف نهادها و مؤسسات بر سیاستها و برنامه‌های دولت سخنرانی کرد.