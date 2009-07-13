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۲۲ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۴۳

آینده روابط ایران و عرب بررسی شد

رایزنی فرهنگی ایران در سودان با همکاری مرکز دراسات الاسلام والعالم المعاصر میزگردی را باعنوان "جایگاه منطقه‌ای ایران و آینده روابط ایران و عرب" در سالن بین‌المللی شهید زبیر شهر خارطوم برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این میزگرد که جمعی از اندیشمندان، پژوهشگران، اساتید دانشگاه، دانشجویان وعلاقمندان سودانی به مسائل وموضوعهای مربوط به ایران شرکت نموده بودند ، "رضا عامری" سفیر جمهوری اسلامی ایران در خارطوم به تشریح محورهای جهانی شدن ومعیارهای جهانی، مقایسه نزاعات و اختلافات موجود با روابط و سابقه تاریخی و تمدنی مستحکم و پایدار ایران و عرب پرداخت.

دکتر "محمود حسن احمد" نیز با موضوعات اهمیت و نقش جغرافیای سیاسی ایران در منطقه، معادن گاز و نفت ایران به‌عنوان مهمترین عناصر وعوامل قدرت در منطقه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برخی از مواد بسیار مهم آن مربوط به ولایت فقیه، وحدت امت اسلامی و آزادی اقلیتهای سه‌گانه (زردشتی-یهودی ومسیحی) و نظارت و اشراف نهادها و مؤسسات بر سیاستها و برنامه‌های دولت سخنرانی کرد.

کد مطلب 911465

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