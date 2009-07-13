نخبه پروری در کانونهای مساجد باعث تعالی فکری جوانان می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مجید امیدی ظهر دوشنبه در حاشیه دومین همایش کشوری اندیشه های آسمانی افزود: استفاده از نخبگان در کانون های فرهنگی مساجد از جمله ابتکاراتی است که می تواند تاثیر به سزایی در جمع دوستانه جوانان داشته باشد.

وی زبده پروری و پرهیز از هرگونه نگاههای عوامانه در خصوص برنامه ریزی برای جوانان را از جمله اولویت های برنامه ای کانونهای مساجد دانست و افزود: دوران معاصر دوران عدول از سنت به صنعت و اطلاعات است که باید متولیان امر حوزه جوانان به این موضوع نگاه ویژه داشته باشند.

مدیر کل فرهنگی سازمان ملی جوانان خاطر نشان کرد: متاسفانه برنامه ریزیهای انجام شده در این مدت به نوعی سطحی و بدون برخورداری از کیفیت لازم برای جوانان بوده است.

امیدی تصریح کرد: خود این امر در جذب اقبال عمومی جوانان و خانواده های آنها تاثیر منفی گذاشته است و حتی می توان گفت باعث خسارت زدن به جایگاه ویژه مساجد شده است.

وی مسجد را محلی مناسب برای گذران فراغت جوانان برشمرد و خاطر نشان کرد: دوران نوجوانی و جوانی دوران شکل گیری هویت های اجتماعی، دینی و فردی است که با توجه به اهمیت این موضوع نیازمند یک حرکت انقلابی و حماسی در کانونهای مساجد هستیم چرا که آموزشهای مقاطع تحصیلی و دانشگاهی ما به آنهایی پاسخ گوی تمام مسائل جوانان در زمینه هویت بخشی جوانان نیست.

امیدی در خصوص نقش مساجد در مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم اظهار داشت: مسجد اولین پایگاه در تجمعات روشنفکران در دوران قبل از انقلاب بوده است لذا کانونهای فرهنگی مساجد ایمن ترین مکان در جهت توسعه سلامت فکری جوانان است.

دومین همایش اندیشه های آسمانی با حضور دانش آموزان نخبه کانون های مساجد کشور از 20 تا 31 تیر ماه در مشهد مقدس برگزار می شود.