ميراسماعيلي: مي خواهم با آرامش براي المپيك تمرين كنم

آرش ميراسماعيلي قهرمان سالهاي 2001 و2003جهان درگفتگو با خبرنگار" مهر" افزود: با هدف زيارت خانه خدا وتجديد روحيه به همراه تيم ملي جوانان به عربستان سفرمي كنم، ضمن اينكه ازتمرينات غافل نيستم وطبق برنامه مربيان درعربستان تمرينات خود را پيگيري مي كنم.

ميراسماعيلي كه اين روزها تلفن همراه خود را خاموش كرده است، ادامه داد: مي خواهم تا المپيك با آرامش خاطر تمرين كنم، به همين دليل تا پايان المپيك غيرازتمرين به هيچ چيزديگري فكرنمي كنم. با عذرخواهي از كليه دوستان تلفن همراه را نيزخاموش كرده ام.

وي درمورد اينكه احتمال دارد پرچمدارايران درالمپيك اوباشد، گفت: من درورزش ايران كاري انجام نداده ام. ورزشكاران پرافتخاردر ايران فراوانند كه استحقاق بيشتري دارند. بخصوص محمود ميران كه كسوت بيشتري دارد. البته بايد بگويم اين افتخاربزرگ نصيب هركسي نخواهد شد.