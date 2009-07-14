سیاستهای تشویقی مدیریت پسماند برای شهروندان وظیفه شناس

مجید مساعد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: آموزشگران این سازمان از اواخر سال گذشته فعالیت خود را در رابطه با آموزش خانواده ها و چگونگی تفکیک پسماندهای خشک از تر آغاز کردند و پنج هزار خانواده منطقه دو کرج به صورت چهره به چهره با تفکیک زباله از مبدا آشنا شدند.

وی افزود: در این راستا در حال حاضر آموزشگران آموزشهای لازم به شهروندان را در منطقه شش شهرداری کرج ارائه می دهند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج با بیان اینکه تفکیک پسماندها از مبدا یکی از اهداف مهم این سازمان است، گفت: با تفکیک پسماندها از مبدا می توان علاوه بر صرفه جویی های کلان اقتصادی بسترهای لازم را به منظور ترویج فرهنگ مشارکت و همکاری مردم فراهم کرد.

وی یادآور شد: پس از تفکیک پسماندهای خشک از تر پیمانکاران این سازمان نسبت به جمع آوری پسماندهای خشک تفکیک شده از درب منازل شهروندان اقدام می کنند.

مساعد عنوان کرد: شهروندانی که بیشترین همکاری را دراین زمینه با سازمان داشته باشند می توانند از خدمات و سیاستهای تشویقی سازمان مدیریت پسماند بهره مند شوند.

وی گفت: شهروندان می توانند سازمان مدیریت پسماند را از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره 20002540 یاری کرده و انتقادات و پیشنهادات خود را در امور مربوط به آموزش شهروندی در راستای مدیریت پسماند، مزاحمت حیوانات موذی، تخلیه نخاله ساختمانی در مکانهای غیرمجاز مطرح نمایند.