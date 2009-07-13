پوشش پلی یورتان برای پوشش سیم مغناطیس اختراع شد

حمیدرضا معینی، محقق این طرح به خبرنگار مهر در ماهشهر گفت: پوشش دهی سیم مغناطیسی کاربرد وسیعی در پوشش های داخلی ظروف حمل مواد شیمیایی، لوله های انتقال مواد شیمیایی، انواع وسایل الکتریکی و پوشش های پیش ساخته کف نظیر پارکت و انواع پانل ها دارد.

وی ادامه داد: رزین های پلی یورتان تولید شده صرف تهیه عایق های پلی یورتان جهت سطوح فلزی می شود. رزین ها کاربرد وسیعی در کارخانه های تولید سیم های مغناطیسی دارد و از آنجا که رزین ها وارداتی بوده هر ساله هزینه های بسیار زیادی صرف خرید این رزین های پر مصرف در داخل کشور می شود که با تولید این پوشش می توان از خروج مقدار زیادی ارز از کشور جلوگیری کرد.

معینی افزود: مزیت مهم این نوع پوشش ها توانایی آنها در به وجود آوردن اتصالات محکم به اغلب زیرآیندهای تهیه شده، بدون نیاز به استفاده از پرایمر به ویژه در محیط های خورنده است.

وی از دیگر مزایای استفاده از این پوشش را آسانی ساخت فرمولاسیون، داشتن ویسکوزیته پایین با وجود داشتن وزن مولکولی زیاد و پایداری هیدرولزی افزایش یافته با داشتن غلظت اتصالات عرضی که دارای کمترین میزان در مقایسه با سایر پوشش های مشابه است همچنین پوشش خواص الکتریکی بسیار عالی آن ذکر کرد.

این محقق اظهار داشت: پلی یورتان های بلوکه شده توسط ایزوسیانات و استفاده از دو عامل پیش پلیمرهای مختوم به گروه انتهایی هیدروکسیل و ایزوسیانات و استفاده بلوکه شده به عنوان عامل پخت می باشد.