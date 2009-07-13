به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، دکتر محمد سید طنطاوی شیخ الازهر اظهار داشت: به منظور اشاعه فرهنگ صحیح اسلام و تعالیم و آموزه‌های غنی این دین هیئتی را به دانمارک اعزام می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت اشاعه فرهنگ صحیح اسلام در دانمارک در راستای انتشار تصاویر موهن نبی اکرم (ص) در رسانه‌های این کشور با تأکید بر آزادی بیان این هئیت را اعزام می‌کند تا حقیقت اسلام، عدالت، صلح، جلوگیری از خشونت و مبارزه با افراط مورد توجه قرار گیرد.

شیخ الازهر با بیان اینکه با دلایل و شواهد فرهنگی، دینی و اجتماعی به تبیین چهره حقیقی اسلام در دانمارک خواهد پرداخت، افزود: این هیئت علاوه بر سخنرانی و برگزاری کلاسهای آموزشی دینی، به سؤالات و پرسشهای شهروندان به صورت واضح پاسخ می‌دهند.