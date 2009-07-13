150 نفر از حافظان قرآن در خرم آباد شناسایی شدند

حسین علی قائد رحمت در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: انجمن حافظان قرآن شهرستان خرم آباد به منظور گسترش فرهنگ حفظ قرآن در سطح جامعه اقدام به شناسایی و ثبت نام حافظان قرآن کریم در سطح این شهرستان کرده است.

وی تصریح کرد: تاکنون تعداد 150 نفر از حافظان یک تا 30 جزء قرآن کریم از بین خواهران و برادران این شهرستان شناسایی، ثبت نام و به کلاسهای تخصصی حفظ قر آن این انجمن معرفی شده و پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال تا دو برابر نیز افزایش یابد.

رئیس انجمن حافظان شهرستان خرم آباد ابراز امیدواری کرد: با برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی مناسب با سازمان تبلیغات اسلامی استان در جهت تقویت برنامه های قرآنی به خصوص حفظ و مفاهیم قرآن گامهای موثرتری برداشته شود.

قائد رحمت با تشریح اهداف تشکیل این انجمن، خاطرنشان کرد: انجمن حافظان قرآن شهرستان خرم آباد در سال گذشته با هماهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان با هدف شناسایی، جذب و حمایت از حافظان قرآن کریم تشکیل شد.