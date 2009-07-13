  1. استانها
  2. لرستان
۲۲ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۴۸

150 نفر از حافظان قرآن در خرم آباد شناسایی شدند

150 نفر از حافظان قرآن در خرم آباد شناسایی شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن حافظان قرآن شهرستان خرم آباد از شناسایی 150 نفر از حافظان قرآن در این شهرستان خبر داد.

حسین علی قائد رحمت در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: انجمن حافظان قرآن شهرستان خرم آباد به منظور گسترش فرهنگ حفظ قرآن در سطح جامعه اقدام به شناسایی و ثبت نام حافظان قرآن کریم در سطح این شهرستان کرده است.

وی تصریح کرد: تاکنون تعداد 150 نفر از حافظان یک تا 30 جزء قرآن کریم از بین خواهران و برادران این شهرستان شناسایی، ثبت نام و به کلاسهای تخصصی حفظ قر آن این انجمن معرفی شده و پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال تا دو برابر نیز افزایش یابد.

رئیس انجمن حافظان شهرستان خرم آباد ابراز امیدواری کرد: با برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی مناسب با سازمان تبلیغات اسلامی استان در جهت تقویت برنامه های قرآنی به خصوص حفظ و مفاهیم قرآن گامهای موثرتری برداشته شود.

قائد رحمت با تشریح اهداف تشکیل این انجمن، خاطرنشان کرد: انجمن حافظان قرآن شهرستان خرم آباد در سال گذشته با هماهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان با هدف شناسایی، جذب و حمایت از حافظان قرآن کریم تشکیل شد.

کد مطلب 911527

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها