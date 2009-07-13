مشمولان مرحله دوم سهام عدالت استان مرکزی 75 میلیارد ریال سود دریافت کردند

ابوالفضل کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه این سود از طریق بانک های عامل استان شامل سپه، ملی، کشاورزی، صادرات و پست بانک پرداخت شده است، افزود: از مجموع 103هزار و 107مشمول مرحله دوم به 99 هزار و 247نفر که حدود 92.7 درصد مشمولان را شامل می شود، سود پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: هنوز هفت هزار و 856 نفر از مشمولان مرحله دوم سود سهام خود را دریافت نکرده اند.

وی با اشاره به پرداخت سود سهام مشمولان مرحله اول در نوبت دوم افزود: از مجموع 91 هزار و 407 نفر مشمولین مرحله نخست این طرح، سود سهام 86 هزار و 647مشمول تحت پوشش نهادهای حمایتی بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و بسیج پرداخت شد که 94.8 درصد مشمولان را شامل می شود.

کریمی تصریح کرد: سود سهام پرداخت شده در نوبت دوم به مشمولان مرحله اول بالغ بر 716 میلیارد و 352 میلیون ریال است.

وی گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر سود سهام مرحله اول و دوم از طریق بانکهای عامل در حال پرداخت است، تمامی مشمولان این دو مرحله که در سال 86 سهامدار شناخته شدند و در شرکت های تعاونی سهام عدالت ثبت نام کردند باید برای دریافت فیش اخذ سود به بانک مراجعه کنند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون هفت مرحله از مراحل دوازده گانه طرح توزیع سهام عدالت در استان مرکزی با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط اجراشده است، گفت: به زودی سود سهام عدالت فرهنگیان استان مرکزی، بعد از تامین مالی به طور همزمان در کشور به حساب مشمولان فرهنگی واریز می شود.