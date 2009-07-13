بزرگترین پارک توریستی مازندران در جنوب ساری ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از پروژه دست اقدام پارک بازی جنوب شهر ساری با ابراز امیدواری نسبت به تسریع در تکمیل این دو پروژه اظهار داشت: تمرکز شهرداری مرکز استان همواره بر جلوگیری از تجمع امکانات در مناطق خاص و مرفه نشین این شهر استوار بوده و شهرداری تلاش دارد همه مناطق شهری را با یک چشم نگاه کند.

وی درباره وسعت هر یک از پروژه ها و چگونگی پیشرفت آنها اضافه کرد: پارک کشاورز در زمینی به وسعت 12 هزار و 500 متر مربع در جنوب ساری احداث می شود که حدود دو هفته ای بوده که این پروژه آغاز شده است.

حجازی در مورد سوله ورزشی کوی میرجانی که در زمینی به مساحت هزار و 967 متر مربع بوده، گفت: این سوله شامل سالنی چند منظوره بوده که در حال حاضر اسکلت سالن ورزش زده شده و پروژه به مرحله سفت کاری رسیده است.

وی اظهار امیدواری کرد: پروژه های فوق جنوب شهر ساری تا پایان تابستان به بهره برداری برسد.

چهل و سومین شهردار ساری درباره پروژه های آینده مرکز مازندران اظهار داشت: سوله ورزشی آذربایجان نشین های مقیم ساری دارای سه سالن مجزا به وسعت سه هزار و 800 متر مربع در حال احداث است.

شهر ساری مرکز مازندران 300 هزار نفر جمعیت دارد.