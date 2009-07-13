"زردشتیان‌" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیش زردشتی در تاریخ ادیان جایگاه ویژهای دارد و سرچشمههای آن را چه بسا تا روزگار هند و اروپاییان بتوان پی گرفت. این ویژگی، کیش زردشتی را با عقاید هند باستان پیوند میدهد و آن را یکی از قدیمترین ادیان جهان میسازد. وانگهی آموزههای زردشت که جنبههای روحانی و اخلاقی والایی دارند مطالعة این دین را بسی مسرتبخش میسازد.
کتاب حاضر نیاز دانشجویان رشته ادیان بهطور اعم و دانشجویان ادیان ایران بهطور اخص را به طور کامل پاسخ میگوید، چه اثری قابل فهم، مستدل و خواندن در بارة تحول باورهای و آداب زردشتی در طول سدههای متمادی است.
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