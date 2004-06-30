پاچه چي: مجمع ملي عراق نخست وزير، رئيس جمهور و وزراي كابينه را تعيين مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، " عدنان پاچه چي" رئيس حزب تجمع دموكراتهاي مستقل در عراق و عضو سابق شوراي حكومت انتقالي عراق در مصاحبه با شبكه خبري سي ان ان در مورد چگونگي محاكمه صدام ديكتاتور سابق عراق و برگزاري انتخابات عمومي در عراق گفت: " مطمئناً در هنگام محاكمه صدام و در زمان برگزاري انتخابات عمومي يك گروه از بازرسان سازمان ملل در عراق حضور خواهند داشت و بر محاكمه صدام و برگزاري انتخابات نظارت كامل خواهند داشت.

پاچه چي سقوط حكومت ديكتاتوري صدام را فرصتي براي مردم عراق براي تشكيل حكومتي دموكرات، آزاد و مورد خواست مردم عنوان كرد.

پاچه چي علت كناره گيري از قبول رياست جمهوري موقت عراق را عليرغم انتخاب وي، برداشتهاي غلط مردم و گسترش شايعاتي مبني بر اينكه وي مهره تحميلي مقامات آمريكايي است، عنوان كرد.

پاچه چي ضمن تاكيد بر ضرورت برگزاري انتخاباتي آزاد در عراق در مورد نحوه انتخاب رئيس جمهور و نخست وزير و وزراي عراق گفت: " مردم عراق با شركت در انتخابات آزاد كه حتماً با نظارت بازرسان سازمان ملل خواهد بود، اعضاي " مجمع ملي عراق" را انتخاب خواهند كرد و پس از آن اعضاي اين شوراي رئيس جمهور و نخست وزير عراق را انتخاب خواهند كرد."