ترافیک اصلیترین عامل مشکلات اجتماعی تهران است

رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت : ترافیک به دلیل اینکه دامن اکثریت مطلق مردم این شهر را می گیرد دغدغه های فراوانی که بار اجتماعی، فرهنگی و مشکلات جسمی و روانی برای آنها ایجاد می کند.

مرتضی طلایی با اشاره به پیامدهای اثرات روانی معضل ترافیک بر شهروندان تاکید کرد : شهروندی که در اثر مسئله ترافیک به لحاظ روحی و روانی اذیت می شود ممکن است این مشکل به شکل استرس بعد هم به لحاظ جسمی در او اثر کند و یا اینکه با اطرافیان و خانواده خود در اثر این مشکل بد رفتاری نماید و همینطور می توان متصور شد که این مسئله موجب دور تسلسلی ایجاد مشکل در فرد و جامعه شود.

کارشناسان اجتماعی این استرس و فشار سلامت رفتاری و روانی فرد و در نهایت سلامت جامعه را تهدید خواهد کرد و به نظر من در صورت حل این معضل بخش زیادی از دغدغه های شهروندان مرتفع خواهد شد.



علاوه بر ترافیک از اصلی ترین مشکلات و معضلات موجود در تهران باید از مسئله زنان سرپرست خانوار و همچنین تکدی گری، کودکان کار، معتادان رها شده و بی سرپرست و کارتن خوابهای که در سطح شهر هستند نیز نام برد مرتضی طلایی

طلایی در ادامه با برشمردن دیگر مشکلات اجتماعی شهر تهران از دیدگاه خود گفت : علاوه بر ترافیک از اصلی ترین مشکلات و معضلات موجود در تهران باید از مسئله زنان سرپرست خانوار و همچنین تکدی گری، کودکان کار، معتادان رها شده و بی سرپرست و کارتن خوابهای که در سطح شهر هستند نیز نام برد.

عضو شورای شهر تهران یادآور شد : این افراد حتی اگر تعدادشان کم هم باشد ولی تاثیرات خود را بر چهره شهر و روان شهروندان خواهند گذاشت به گونه ای که به عنوان مثال یک فرد معتاد که مدت زیادی در کنار یک محل شلوغ و پر رفت و آمد ایستاده باشد را در طول یک روز چندین هزار شهروند مشاهده خواهند کرد و از دیدن این صحنه آزار خواهند دید.

طلایی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر بافتهای قدیمی را نیز یکی از معضلات مهم شهر تهران عنوان کرد و گفت : بافتهای قدیم و خاصی در بعضی از نقاط تهران که نمی خواهم با اسم از آنها یاد بکنم فضاهایی هستند که در شهر تهران مشکل آفرینی و آسیب زایی می کنند.

فرمانده سابق پلیس تهران ادامه داد: این مکانها محل و و پاتوقی شده اند برای افراد خلاف کار که در آنها دست به هر عمل خلافی می زنند.

رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران تصریح کرد : دره مهران، دره فرحزاد و محله خلازیر که محلی برای جمع شدن افراد ولگرد و خلاف کار شده و اتفاقاتی که در آن می افتد زیبنده شهر تهران نیست.

طلایی همچنین از معضلاتی که زمینه را برای بروز آسیبهای بعدی مهیا می کنند نیز نام برد و افزود : وجود اوراقچیها و اوراق فروشیها در محله شوش و همچنین برخی واحدهای صنفی که زمینه حضور آنها در شهر تهران فراهم نیست و باید آنها را به بیرون از شهر منتقل کنیم نیز از معضلات مهم شهر هستند.