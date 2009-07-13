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۲۲ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۰۹

مستند مرحوم شکیبایی در سومین برنامه فیلم پارک اکران می‌شود

مستند مرحوم شکیبایی در سومین برنامه فیلم پارک اکران می‌شود

مستند "ساکن صحرای سکوت" با موضوع زندگی زنده‌یاد خسرو شکیبایی به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت وی پنجشنبه 25 تیرماه در سومین برنامه فیلم پارک در هفت بوستان تهران به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد این فیلم به کارگردانی امیرمهرتاش مهدوی و تهیه‌کنندگی جمشید مشایخی و جمشید شاه‌محمدی برای اولین بار در هفت بوستان بعثت، پامچال، گفتگو، ملت، پلیس، بهمن و فرهنگسرای تهران به نمایش گذاشته می‌شود.

در مستند "ساکن صحرای سکوت" هنرمندانی چون ژاله علو، مهرانه مهین‌ترابی، نیکی کریمی، رامبد جوان، بیژن بیرنگ، اصغر همت و کیومرث پوراحمد در مورد شخصیت و زندگی زنده‌یاد شکیبایی هنرمند سینما و تئاتر توضیح می‌دهند.

برنامه فیلم پارک از سوی موسسه هاتف‌شهر وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پنجشنبه و جمعه هر هفته در قالب جشنواره تابستانی اجرا می‌شود.

کد مطلب 911590

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