به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد این فیلم به کارگردانی امیرمهرتاش مهدوی و تهیه‌کنندگی جمشید مشایخی و جمشید شاه‌محمدی برای اولین بار در هفت بوستان بعثت، پامچال، گفتگو، ملت، پلیس، بهمن و فرهنگسرای تهران به نمایش گذاشته می‌شود.

در مستند "ساکن صحرای سکوت" هنرمندانی چون ژاله علو، مهرانه مهین‌ترابی، نیکی کریمی، رامبد جوان، بیژن بیرنگ، اصغر همت و کیومرث پوراحمد در مورد شخصیت و زندگی زنده‌یاد شکیبایی هنرمند سینما و تئاتر توضیح می‌دهند.

برنامه فیلم پارک از سوی موسسه هاتف‌شهر وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پنجشنبه و جمعه هر هفته در قالب جشنواره تابستانی اجرا می‌شود.