205 نقطه حادثه خیز مازندران رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ییلاقی ظهر دوشنبه در حاشیه آغاز عملیات اجرایی ساماندهی دو تقاطع در محور جاده نظامی شهرستان قائم شهر اظهار داشت: حذف نقاط پرحادثه در محورهای استان یکی از اهداف اصلی این اداره کل در زمینه ایمنی محورهای ارتباطی استان بوده که از سه سال گذشته تاکنون قریب به ۳۹۰ نقطه شناسایی که ۲۰۵ مورد رفع حادثه خیزی در آنها انجام شد.

وی خاطر نشان کرد: بهسازی و ساماندهی دو تقاطع در کیلومتر ۳ و ۵ محور جاده نظامی شهرستان قائمشهر از جمله نقاط پر حادثه در محورهای ارتباطی این شهرستان بوده که با برنامه ریزی به عمل آمده ساماندهی تقاطع های مذکور با ایجاد رمپ های ورود و خروج و عملیات تعریض، زیرسازی و آسفالت در دست اقدام این اداره کل قرار دارد.

ییلاقی در ادامه افزود: با ایجاد تامین عرض ماشین رو مناسب و شعاع دید کافی همچنین طراحی قوس ها به جهت هدایت ترافیک به محورهای فرعی، دو تقاطع پرحادثه مذکور ایمن سازی شده و نصب علائم و چراغ چشمک زن و جداکننده های میانی نیز از دیگر اقدامات ایمن سازی در منطقه به شمار می رود .

رئیس اداره نگهداری راه و ابنیه فنی اداره کل راه و ترابری استان نیز از شروع عملیات بهسازی سه راه لاریم شهرستان جویبار در آینده نزدیک خبر داد و افزود: در راستای طرح حذف نقاط پر حادثه در محورهای ارتباطی استان عملیات بهسازی سه راه لاریم در شهرستان جویبار با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد ریال آغاز خواهد شد.

وی یادآور شد: مسئله ایمنی در حمل و نقل جاده ای همواره از اهمیت خاصی برخورداربوده که آمار تصادفات و میزان خسارت های وارده این موضوع را تایید خواهد کرد.

اعتبار در نظر گرفته شده برای ساماندهی تقاطع ها در محور جاده نظامی قائم شهر هزار و 500 میلیون ریال برآورد شده است.

