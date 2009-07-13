به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دیدارهای این دو هفته به شرح زیر است:

هفته سوم

پنجشنبه - 29/5/88

* پاس همدان - پرسپولیس تهران، ساعت 17، ورزشگاه قدس همدان

* استقلال اهواز- مس کرمان، ساعت 19:15، ورزشگاه تختی اهواز

جمعه - 30/5/88

* ذوب آهن اصفهان - استیل آذین تهران، ساعت 17، ورزشگاه فولاد شهر

* مقاومت سپاسی شیراز - سپاهان اصفهان، ساعت 17، ورزشگاه حافظیه شیراز

* پیکان قزوین - ملوان بندرانزلی، ساعت 17، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

* راه آهن شهرری - سایپا تهران، ساعت 17، ورزشگاه اکباتان تهران

* شاهین بوشهر- تراکتورسازی تبریز، ساعت 17:45، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* صبای قم - مس کرمان، ساعت 19:15، یادگارامام (ره) قم

* استقلال تهران - فولاد خوزستان، ساعت 19:15، ورزشگاه آزادی تهران