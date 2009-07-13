به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دیدارهای این دو هفته به شرح زیر است:
هفته سوم
پنجشنبه - 29/5/88
* پاس همدان - پرسپولیس تهران، ساعت 17، ورزشگاه قدس همدان
* استقلال اهواز- مس کرمان، ساعت 19:15، ورزشگاه تختی اهواز
جمعه - 30/5/88
* ذوب آهن اصفهان - استیل آذین تهران، ساعت 17، ورزشگاه فولاد شهر
* مقاومت سپاسی شیراز - سپاهان اصفهان، ساعت 17، ورزشگاه حافظیه شیراز
* پیکان قزوین - ملوان بندرانزلی، ساعت 17، ورزشگاه شهید رجایی قزوین
* راه آهن شهرری - سایپا تهران، ساعت 17، ورزشگاه اکباتان تهران
* شاهین بوشهر- تراکتورسازی تبریز، ساعت 17:45، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
* صبای قم - مس کرمان، ساعت 19:15، یادگارامام (ره) قم
* استقلال تهران - فولاد خوزستان، ساعت 19:15، ورزشگاه آزادی تهران
هفته چهارم
پنجشنبه - 5/6/88
* ملوان بندرانزلی - استقلال تهران، ساعت 21، ورزشگاه تختی انزلی
* سپاهان اصفهان - استقلال اهواز، ساعت 21، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
* سایپا تهران - پیکان قزوین، ساعت 21، ورزشگاه شریعتی کرج
* ابومسلم خراسان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 21، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد
* تراکتورسازی تبریز - راه آهن شهرری، ساعت 21، ورزشگاه تختی تبریز
* استیل آذین تهران - شاهین بوشهر، ساعت 21، ورزشگاه دستگردی تهران
* مس کرمان - پاس همدان، ساعت 21، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* فولاد خوزستان - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 21، ورزشگاه تختی اهواز
* پرسپولیس تهران - صبای قم، ساعت 21، ورزشگاه آزادی تهران
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