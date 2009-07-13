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۲۲ تیر ۱۳۸۸، ۱۶:۱۲

معاون ستاد عمره دانشجویی:

اعزام دانشجویان دختر عمره گزار منتفی نیست

اعزام دانشجویان دختر عمره گزار منتفی نیست

معاون ستاد عمره دانشجویی کشور گفت: اعزام دانشجویان دختر عمره گزار به طور کامل لغو نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم صارمی با تکذیب منتفی شدن کامل اعزام دختران دانشجو از سال آینده به حج عمره اظهار داشت: براساس قانون عربستان ورود دختران مجرد زیر 45 سال به این کشور بدون حضور محرم غیرقانونی است اما سازمان حج و زیارت کشور و ستاد عمره دانشجویی با ارائه راهکارهایی همه ساله دختران دانشجو را در قالب کاروانهای مجزا به سرزمین حج اعزام می کرد.

وی ادامه داد: دولت عربستان امسال با سختگیری های خود تلاش کرد این قانون را عملیاتی کند که خوشبختانه مشکل مهمی برای اعزام کاروانها نداشتیم.

صارمی با بیان اینکه دولت عربستان با اجرای مصوبه خود بر اعزامهای آینده تاکید دارد، اضافه کرد: سازمان حج و زیارت کشور نیز بر اساس همین محدودیتها منتفی شدن سفر دختران مجرد دانش آموز و دانشجو را اعلام کرد.

معاون ستاد عمره دانشجویی کشور گفت: مسئولان ستاد عمره دانشجویی با هدف تداوم اعزام دختران دانشجو به حج عمره و بهره مندی آنها از این سفر معنوی در مذاکراتی با ارائه طرحهایی به مسئولان سازمان حج و زیارت و دولت عربستان بنا دارد اعزام آنان را همانند گذشته فراهم کند.

کد مطلب 911610

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