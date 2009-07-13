آغاز عملیات شناسایی غارهای پیش از تاریخ در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمد جواد خانزادی بعداز ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عملیات بررسی و شناسایی غارهای پیش از تاریخ در بخش زرنه و شهرستان ایوان در شمال استان در حال حاضر آغاز شده است.

وی بیان داشت: عملیات بررسی و شناسایی غارهای پیش از تاریخ در استان ایلام به منظور تکمیل نقشه باستان شناسی این استان انجام می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه در جریان کاوشهای گذشته، 12 غار پیش از تاریخ، پناهگاه های صخره ای و محوطه های مربوط به دوران ساسانی در استان ایلام شناسایی شده اند، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود تا پایان فصل کاوش 30 محوطه و غار در استان ایلام شناسایی شود.

خانزادی یادآور شد: هم اکنون 608 اثر تاریخی استان ایلام در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.