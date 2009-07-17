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۲۶ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۳

آگاهی سلامت/

مصرف روزانه سیب موجب کاهش فشار خون می شود

مصرف روزانه سیب موجب کاهش فشار خون می شود

مصرف روزانه سیب ‌به عنوان میوه ای سرشار از انواع ویتامین و مواد معدنی، در کاهش فشار خون و تقویت فکر و‌ ‌اندیشه نیز موثر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، موز منبعی از سروتونین و ویتامین ب 6 ‌‌و ‌پتاسیم به شمار می‌رود. این‌ ‌میوه علاوه بر اثرات آرام‌بخش، در کاهش ‌فشارخون و مهار تشکیل لخته هم نقش دارد.‌ ‌همچنین مصرف موز نارس به علت ‌وجود نشاسته مقاوم به هضم و قند کمتر، برای بیماران‌ دیابتی توصیه می ‌شود.‌ ‌

زردآلو به عنوان یکی از‌ ‌میوه ‌های تابستانی، حاوی کلسیم، فسفر، پتاسیم، آهن و ویتامین A ‌‌است که مصرف روزانه آن‌ برای درمان کم خونی مناسب ‌است. 

گلابی هم حاوی ویتامین B، A، C‌، آهن، ‌کلسیم، منگنز، کبالت و ‌پتاسیم بوده و به علت تحریک ترشح بزاق به هضم غذا کمک‌ ‌می‌کند.‌

سیب، سرشار از انواع‌ ‌ویتامین‌، مواد معدنی مانند آهن، ‌منیزیم، کلسیم، پتاسیم، تانن و فیبر است. مصرف روزانه این میوه ‌علاوه بر اثرات آرام ‌بخش در کاهش فشار خون و تقویت فکر و‌ ‌اندیشه نیز موثر واقع ‌می‌شود.‌

کد مطلب 911613

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