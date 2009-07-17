مصرف روزانه سیب موجب کاهش فشار خون می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، موز منبعی از سروتونین و ویتامین ب 6 ‌‌و ‌پتاسیم به شمار می‌رود. این‌ ‌میوه علاوه بر اثرات آرام‌بخش، در کاهش ‌فشارخون و مهار تشکیل لخته هم نقش دارد.‌ ‌همچنین مصرف موز نارس به علت ‌وجود نشاسته مقاوم به هضم و قند کمتر، برای بیماران‌ دیابتی توصیه می ‌شود.‌ ‌

زردآلو به عنوان یکی از‌ ‌میوه ‌های تابستانی، حاوی کلسیم، فسفر، پتاسیم، آهن و ویتامین A ‌‌است که مصرف روزانه آن‌ برای درمان کم خونی مناسب ‌است.

گلابی هم حاوی ویتامین B، A، C‌، آهن، ‌کلسیم، منگنز، کبالت و ‌پتاسیم بوده و به علت تحریک ترشح بزاق به هضم غذا کمک‌ ‌می‌کند.‌

سیب، سرشار از انواع‌ ‌ویتامین‌، مواد معدنی مانند آهن، ‌منیزیم، کلسیم، پتاسیم، تانن و فیبر است. مصرف روزانه این میوه ‌علاوه بر اثرات آرام ‌بخش در کاهش فشار خون و تقویت فکر و‌ ‌اندیشه نیز موثر واقع ‌می‌شود.‌