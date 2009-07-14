حسین عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد شرایط فعلی تیم فوتبال پرسپولیس و نگرانی‌هایی که از این وضعیت وجود دارد، گفت: در هرصورت هنوز تیم کامل نشده و سرمربی هم معرفی نشده است و نگرانی‌هایی که وجود دارد، بی مورد نیست. اما تلاش کادر مدیریت و فنی تیم این است که بتوانند هرچه زودتر مشکلات را برطرف کرده و تیمی قدرتمند را برای حضور در لیگ نهم آماده کنند.

وی در مورد وضعیت بازیکنان هم افزود: بازیکنان هنوز از شرایط آرمانی بدور هستند اما برنامه‌های تمرینی را به بهترین شکل ممکن انجام می دهند تا هرچه زودتر به شرایط مطلوب نزدیک شوند. قطعا با جذب بازیکنان برزیلی، اضافه شدن سایر نفرات به تیم و همچنین اردوی آماده سازی تیم در ترکیه به ما کمک می کند تا به شرایط مطلوب نزدیک تر شویم.

مربی تیم پرسپولیس تاکید کرد: پرسپولیس همیشه در این چند سال فراز و نشیب‌های بسیاری داشته است، حتی زمانی هم که دو فصل پیش قهرمان شد، این اتفاق با استرس و در لحظات پایانی رخ داد. این مشکلی است که در این سال‌ها گریبان تیم‌ را گرفته و در این فصل هم پرسپولیس از آن مستثنی نیست اما امیدوارم با تلاش‌هایی که صورت می گیرد، این مشکلات به حداقل برسد.

وی در مورد اینکه آیا در این شرایط حضور مربی خارجی به سود پرسپولیس خواهد بود؟، اظهار داشت: در هر صورت مسئولان صلاح باشگاه را بهتر از کسی می دانند و در این خصوص تصمیم گیری خواهند کرد.

عبدی در پاسخ به اینکه آیا وی در مورد حضور یک گزینه انگلیسی در راس هرم کادرفنی تیم رایزنی هایی را انجام می دهد؟ تصریح کرد: بحث مربی انگلیسی اصلا مطرح نیست و شما هم می بینید گزینه هایی که برای مذاکره نهایی با مدیرعامل باشگاه به ایران آمده اند، یا هلندی اند، یا آلمانی و یا کروات.

وی در مورد بحث سرمربیگری اش در تیم پرسپولیس که پس از منتفی شدن عقد قرارداد با مربیان خارجی مطرح شده است، خاطرنشان کرد: تا این لحظه که چنین بحثی مطرح نبوده است اما اگر هم مطرح شود قبول یا رد آن بستگی به شرایط دارد.

کاپیتان پیشین تیم فوتبال پرسپولیس اضافه کرد: البته قبول هدایت پرسپولیس وظیفه سنگینی است، گرچه من برای مربیگری کلاس‌های حرفه ای بین المللی را طی کرده ام و همچنین از نظر علمی هم کارشناس ارشد تربیت بدنی هستم اما بازهم برای قبول این مسئولیت باید بیشتر تامل کرد.

وی در مورد مشکلاتی که به خاطر جدایی بازیکنان بزرگ از تیم پرسپولیس ممکن است برای این تیم در فصل جاری ایجاد شود، افزود: یک تیم بزرگ وقتی بسیاری از مهره هایش خصوصا نفرات اصلی اش را از دست می دهد، هماهنگی های تیم مختل می شود و برای هماهنگی نفرات جدید با سایر بازیکنان نیاز به صرف زمان و انجام تمرینات بیشتر است.

عبدی در پایان در مورد بازگشتش به پرسپولیس پس از سالها دوری گفت: هدفم این است که همانند سالیان گذشته که به عنوان بازیکن برای این تیم بازی های قابل قبولی را اراده دادم، امروز هم بتوانم به عنوان مربی برای تیم مثمر ثمر باشم.