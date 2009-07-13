پنجمین جشنواره سراسری مجسمه های شنی در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با همکاری انجمن هنرهای تجسمی شهرستان بابلسر در نظر دارد پنجمین جشنواره سراسری مجسمه های شنی را در ساحل شهرستان بابلسر برگزار کند.

موضوع این جشنواره با عنوان دفاع مقدس و آزاد بوده و هدف از برگزاری جشنواره مجسمه های شنی توجه به جاذبه های بومی و محلی، تعمیم نگاه زیباشناسی مردم به طبیعت و ساحل، نوآوری و خلاقیت، جذب گردشگر عنوان و مهلت ارسال آثار دهم مرداد ماه 88 اعلام شده است.

علاقمندان جهت اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس www.ershadmaz.ir یا www.ershadbabolsar.org مراجعه نمایند.

مدت پنج سال متوالی جشنواره سراسری مجسمه های شنی در سواحل ساری، بابلسر و رامسر برگزار و با استقبال علاقمندان و گردشگران مواجه می شود.

جشنواره پنجم اواسط مرداد ماه 88 خواهد بود.