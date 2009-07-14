ماموریت آپولو 11 بازسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال 1969 خانواده ها برای مشاهده تصویر سیاه و سفید اولین قدم انسان بر روی کره ماه به تلویزیونهای خود هجوم آوردند. اما اکنون می توان این ماموریت را البته به شکل شبیه سازی شده بر روی وب سایت مشاهده کرد.

این سایت WeChooseTheMoon.org روز پنجشنبه 8:02 صبح دقیقا 90 دقیقه قبل از آغاز چهلمین سالگرد پرتاب آپولو 11 از پایگاه فضایی کیپ کاناورال فعال خواهد شد. این برنامه آنلاین مسیر حرکت اتاقک حاوی فضانوردان از زمین تا ماه پیگیری کرده و بر روی ماه فرود خواهد آمد و آرمسترانگ چهل سال پس از زمان واقعی در فضای مجازی قدم به کره ماه خواهد گذاشت.

در برخی قسمتهای این بازسازی از جمله گردش آپولو به دور مدار ماه و زمان جدا شدن اتاقک از فضاپیما از تصاویر انیمیشن استفاده شده و در عین حال ارتباط رادیویی میان فضانوردان و پایگاه کنترل زمینی نیز قابل شنیدن است.

نام این سایت از یکی از سخنرانی های جان اف کندی در سال 1962 برگرفته شده است. وی طی این سخنرانی گفته بود ما انتخاب کرده ایم که طی این دهه به ماه برویم، نه به این خاطر که کاری ساده است، به خاطر اینکه کاری پیچیده است. وی 6 سال قبل از اینکه آرمسترانگ بر خاک ماه قدم بگذارد ترور شد. به همین دلیل در وب سایت جدید تصاویری از میزان علاقه و توجه وی به برنامه های فضایی نیز گذاشته شده است.

بر اساس گزارش AP، توماس پاتنم مدیر لابراتوار JFK اظهار داشت هدف نهایی از ارائه این وب سایت ایجاد شانسی دیگر برای مردم عادی بوده است تا بتوانند هیجان ماموریت به ماه را باری دیگر تجربه کنند. در عین حال امید است کاربران با آنچه در این سایت مشاهده می کنند بتوانند نیرو و انگیزه کافی برای مقابله با مشکلاتی از قبیل گرمای جهان که در حال حاضر جهان را با خطر مواجه ساخته به دست آورند.