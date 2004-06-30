در دكترين امنيتي ايران سلاح هسته اي جايي ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه ، دو طرف دراين ديدار از همكاري هاى بيشتر بخش هاى خصوصي دو كشوراستقبال كرده و بر افزايش تماس هاى في مابين تاكيد كردند.

خرازى و ارنستو دربز با استقبال از تبادل هياتهاى سياسي ، اقتصادى و فرهنگي دو كشور ، تقويت ارتباطات مردمي در چارچوب همكاريهاى فرهنگي را بسيار مثبت دانستند.

وزراي خارجه دوكشور با ابراز علاقمندى براى همكاريهاى فرهنگي ، برنامه مبادلات فرهنگي دو كشور براى سال هاى 1383-1385كه بين دو كشور نهايي شده و دراين سفر به امضا رسيده را فصل جديدى براى ارتباطات گسترده فرهنگي دو كشور برشمردند.

دوطرف تشويق صنعت توريسم بين دو كشور را بعنوان يك گام فرهنگي- اقتصادى مورد تاكيد قراردادند.

خرازى و ارنستو دربز همچنين شناسايي فرصتها ، منابع و زمينه هاى اقتصادى به منظور بسط روابط اقتصادى از جمله ايجاد اتاق بازرگاني مشترك را مورد بررسي قراردادند و براستفاده از موقعيت جغرافيايي هر يك از دو كشور براى تقويت تجارت و بازرگاني فرامنطقه اى تاكيد نمودند .

وزيران امورخارجه ايران و مكزيك هم چنين پيرامون تحولات عراق ، آخرين وضعيت افغانستان و مهمترين مسائل بين المللي گفتگو و تبادل نظر كردند . خرازى دراين مذاكرات همچنين ديدگاه و فعاليتهاى صلح آميز هسته اى جمهورى اسلامي ايران را تشريح كرد.

وى خاطرنشان كرد : در دكترين امنيتي جمهورى اسلامي ايران سلاح اتمي جايي ندارد و ايران از جمله كشورهاي خواهان عارى شدن منطقه خاورميانه از هرگونه سلاح كشتار جمعي است .

وى تاكيد كرد : همه فعاليت ها و برنامه هاى هسته اى ايران تحت نظارت آژانس بين المللي انرژى اتمي قرار دارد.

وزير امورخارجه كشورمان در خصوص اوضاع عراق گفت : اكنون بايد هدف اصلي درعراق برگزارى انتخابات و تشكيل يك دولت منتخب مردم باشد.

وي تاكيد كرد : جمهورى اسلامي ايران بطور جدى خواهان رفع مشكلات عراق بوده و دراين زمينه به عراق كمك مي كند.

در پايان مذاكرات وزيران خارجه دوكشور برنامه مبادلات فرهنگي و همكاريهاى آموزشي و فرهنگي دو كشور براى سالهاى 1385-1383 در حضور دو وزير از سوي مديران كل وزارت خارجه هاى ايران و مكزيك به امضاء رسيد.

اين برنامه ابعاد مختلف فعاليتهاى فرهنگي دو كشور شامل آموزش عالي ، مبادله اطلاعات و تجربيات در باره نظامهاى آموزشي ، زبان و ادبيات ، همكارى در زمينه مطالعات بين المللي ، توليدات فرهنگي، ميراث تاريخي و فرهنگي باستان شناسي ، برگزارى جشنواره هاى بين المللي و نمايشگاهي ، موسيقي و هنرهاى نمايشي ، نمايشگاههاى بين المللي كتاب و همكاريهاى انتشاراتي را در برمي گيرد و براى مدت 3 سال بين دو كشور به امضاء رسيد.

گفتني است مكزيك با وسعتي معادل 1972550 كيلومتر مربع داراى جمعيتي حدود 102 ميليون نفر مي باشد كه دومين اقتصاد عمده آمريكاى لاتين و نهمين اقتصاد عمده جهان محسوب مي شود.

مواد صادراتي اين كشور شامل مصنوعات ، نفت و مشتقات آن ، نقره ، قهوه و پنبه و صنايع اين كشور شامل صنايع غذايي ، شيميايي ، آهن و فولاد ، نفت معدن ، نساجي ، ماشين آلات ، صنايع مصرفي بادوام ، تنباكو و صنعت توريسم مي باشد.

اين كشور پنجمين كشور عمده توليد كننده نفت در جهان است و با 27 كشور جهان قرارداد تجارت آزاد امضاء كرده است . مكزيك بعد از ژاپن ، دومين شريك تجارى آمريكا است و تجارت اين كشور با منطقه خاورميانه در حال گسترش است .