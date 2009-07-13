کنترل دولت سومالی بر پایگاههای شورشیان/ دیدار مبارک با البشیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، پس از درگیری های شدید در موگادیشو نیروهای دولت انتقالی سومالی موفق به در دست گرفتن کنترل پایگاههایی شدند که روز گذشته از کنترل آنها خارج شده بود.

نیروهای حافظ صلح اتحادیه آفریقا برای اولین بار در این درگیری ها حضور داشتند و حدود 20 نفر از غیر نظامیان در این درگیری ها کشته شدند.

در 7 می گروههای شورشی تهاجم گسترده ای را علیه دولت شیخ احمد شریف رئیس جمهوری سومالی آغاز کردند. نبردهای اخیر بین نیروهای هوادار دولت سومالی از یک سو و جنبش جوانان مجاهد و حزب اسلامی از سوی دیگر چهره پایتخت سومالی را کاملا تغییر داده است.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تعداد آوارگان سومالی را یک میلیون و 200 هزار نفر تخمین زده است.

همچنین "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر در دیدار امروز خود با "عمر البشیر" رئیس جمهوری سودان بر تمایل قاهره برای برقراری صلح در دارفور سودان و از طریق مذاکره میان گروههای مسلح تاکید کرد.

طبق اظهارات گروه پزشکان در حال حاضر در شمال سودان بیش از 60 هزار نفر از مردم بدون دسترسی به تجهیزات پزشکی به سر می برند.

مقامات سازمان ملل متحد می گویند حدود 300 هزار نفر براثر درگیری در منطقه دارفور کشته و حدود دو میلیون نفر نیز آواره شده اند.

