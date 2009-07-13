چهار هفته اول لیگ برتر نامگذاری شد/ آغاز لیگ با جشن ولادت قائم

حمیدرضا احمدی مسئول فرهنگی سازمان لیگ ضمن اعلام این مطلب به خبرنگار مهر افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده لیگ نهم شعارهمیشگی"احترام" را در سرلوحه کارخود خواهد داشت که این شعار بر روی پیراهن تمامی بازیکنان درطول فصل حک خواهد شد.

وی هدف از انتخاب این شعار برای فصل جدید مسابقات لیگ را احترام به خود و دیگران شامل؛ بازیکن رقیب، داور، مربی و تماشاگرعنوان کرد.

احمدی همچنین اظهار داشت: از سوی کمیته فرهنگی مسابقات لیگ برتر به فراخور مناسبت های مذهبی و ملی نامگذاری شده که اسامی 4 هفته ابتدایی این مسابقات به این شرح است :

هفته اول :15 و 16 تیر

جشن بزرگ منتظران ظهور و تکریم ولادت قائم آل محمد

هفته دوم :22 و 23 تیر:

تکریم یاد و خاطره آزادگان سرافراز و تجلیل از آزادگان دوران دفاع مقدس

هفته سوم : 29 و 30 تیر:

گرامیداشت یاد و خاطره فتح مکه توسط پیامبر اکرم (ص)

هفته چهارم : 5 و 6 مرداد :

بزرگداشت ماه مبارک رمضان و گرامیداشت هفته دولت (تجلیل از مقام شامخ شهیدان رجایی و باهنر)

نهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر از 15 مرداد با شرکت 18 تیم آغاز خواهد شد.