تنها 61 هزار هکتار از مزارع گندم گلستان تحت پوشش بیمه قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی جعفری بعداز ظهر دوشنبه در شورای کشاورزی استان افزود: این درحالیست که 375 هزار و 510 هکتار از مزارع استان زیرکشت گندم است که از این میزان، 157 هزار و 684 هکتار آبی و 217 هزار و 826 هکتار نیز به صورت دیم است.

وی اظهار داشت: تاکنون 95 درصد برداشت محصول گندم در استان انجام شد و از این مقدار 900 هزار تن گندم در 90 مرکز خرید استان خریداری شد.

وی خاطرنشان کرد: این استان از نظر تولید و تحویل گندم به مراکز خرید بعد از استان خوزستان مقام دوم را در کشور داراست و پیش بینی می شود بیش از یک میلیون و 100 هزار تن گندم از زمینهای کشاورزی استان برداشت شود.

به گفته جعفری، یکی از شیوه های نوین زراعت که از سال گذشته به صورت آزمایش در سطح استان شروع شده کاشت گندم در بقایای گیاهی بدون عملیات خاکورزی (بدون شخم، دیسک، ماله) و یا کم خاکورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: تاکنون این عملیات در 22 هزار و 523 هکتار از مزارع با دستگاه های نوتیلچ و کمبینات کشت شده است.

وی یادآور شد: با این روش ضمن کمک به حاصلخیزی و رطوبت خاک، سرعت انجام عملیات کشت افزایش یافته و هزینه کاشت را به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد.