خداکند قراردادم 300 میلیون باشد/ نه اختلافی دارم نه برای پول آمده ام

نادر دست نشان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: روزی که پیشنهاد مسئولان نساجی برای هدایت تیم فوتبال این باشگاه را دریافت کردم، بدون توجه به مسائل مالی و تنها برای کمک به تیم شهرم این مسئولیت را پذیرفتم و در شرایطی که پیشنهادات خوبی هم از تیم های دیگر داشتم ترجیح دادم به نساجی بیایم.

وی ادامه داد: من برای موفقیت و سربلندی تیم شهرم هزینه های زیادی داده ام و حتی منزل مسکونی ام را فروخته ام تا نساجی زنده بماند. حالا چطور می شود که برای حضور در این تیم صحبت از رقم های درشت بکنم؟

دست نشان در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که آیا برای یک سال حضور در نساجی قرارداد مالی نخواهد داشت گفت: طبیعی است که باید این قرارداد وجود داشته باشد اما تا به حال که هیچ قراردادی امضا نشده و د صحبتی که با آقای پرهام(مالک باشگاه) داشتم ایشان گفتند شما را از نظر مالی راضی خواهم کرد!

وی از رقم 300 میلیون تومان برای یکسال استقبال کرد و گفت: بنده که هیچ صحبت مالی نکرده ام اما خدا کند رقم قراردادم 300 میلیون تومان باشد!

سرمربی تیم فوتبال نساجی هرگونه اختلاف با مسئولان این باشگاه را در کرد و گفت: بنده نه با آقای پرهام نه قنبری و حیدرزاده مشکلی ندارم و برایم فرقی نمی کند که کدامیک از آقایان مدیرعامل باشند. وظیفه من کار فنی است و فرقی نمی کند چه کسی مدیرعامل باشد.