نظارت بر ساخت و سازها در روستاها با نظام فنی روستایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید جلالوندی در اولین جلسه مشورتی دهیاران استان تهران در سال 88 صدور پروانه ساختمانی در روستاهای استان را مستلزم همکاری تنگاتنگ بنیاد مسکن جهت تسریع در پاسخ به استعلامات صورت گرفته توسط دهیاریها دانست و گفت: با استقرار نظام فنی روستایی به عنوان بازوی اجرایی دهیاران در زمینه نظارت بر ساخت و سازهای روستا می توان گام موثری در این جهت برداشت.

وی افزود: به منظور تسریع در مراحل صدور پروانه ساختمانی توسط دهیاریها در حال حاضر 200 نفر ناظر فنی روستایی و 35 دفتر خدمات فنی و مهندسی روستایی از سوی بنیاد مسکن در سطح شهرستانها فعال بوده که نسبت به تهیه نقشه های معماری و نظارت بر ساخت و ساز مجاز اقدام می کنند.

مدیر کل دفتر روستایی استانداری تهران اظهار امیدواری کرد که در آینده نه چندان دور با همکاری بنیاد مسکن استان تهران تعداد این دفاتر با توجه به نیاز مناطق روستایی گسترش یابد.

وی همچنین از بازسازی 12 هزار واحد مسکونی روستایی از سال 84 تاکنون در استان تهران خبر داد و گفت: طبق آخرین اطلاعات واصله از بنیاد مسکن استان برای بازسازی و بهسازی واحدهای مسکونی در روستا میزان تسهیلات از 5 میلیون تومان در آغاز طرح به 5/7 میلیون تومان در سال جاری افزایش یافته است.

جلالوندی ادامه داد: استفاده از تسهیلات بانکی جهت بازسازی بناهای قدیمی باید با اخذ مجوز ساخت و ساز از دهیاری محل و رعایت ضوابط و مقررات صورت گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اولویت اول را تهیه و تصویب طرحهای هادی روستاهای داخل حریم شهرها دانست و با تاکید بر تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام در روستاها اظهار داشت: برای پروژه های نیمه تمامی که در بودجه سالجاری دهیاری تاکنون اعتباری منظور نگردیده است با اختصاص اعتبارات لازم در متمم بودجه سالجاری دهیاریها، تکمیلی پروژه های نیمه تمام در دستور کار دهیاریها لحاظ گردیده است.

مدیر کل دفتر روستایی استانداری تهران بر ایجاد فضای مشارکت روستائیان توسط دهیاریها برای بهسازی فضای روستاها تاکید کرد و گفت: دهیاران می توانند در فصل تابستان با توجه به فراغت دانش آموزان از تحصیل از نیروهای جوان در توسعه و عمران روستاها استفاده کنند که این امر مستلزم ایجاد روحیه مشارکت جویی در بین جوانان است.

وی رعایت بهداشت محیط روستا و پاکسازی معابر از زباله را در فصل گرم سال در سطح روستاها یک ضرورت دانست و از اجرای درجه بندی دهیاریها در سطح استان خبر داد و گفت: درجه بندی دهیاریهای استان بر اساس جمعیت روستایی، وسعت روستا و درآمد قطعی شده دهیاریها پس از تصویب تفریغ بودجه دهیاریها انجام می شود.

جلالوندی حضور فعال و تمام وقت دهیاران در دوره آموزش ضمن خدمت را الزامی دانست و خاطر نشان کرد: چنانچه دهیاران در جلسات آموزشی حضور فعال نداشته باشند برای جبران هزینه های آموزشی تدابیر لازم اندیشیده خواهد شد.

وی با بیان اینکه دفتر روستایی استانداری تهران توجه ویژه ای به بحث پژوهش و تحقیقات پیرامون طرحهای روستایی دارد تاکید کرد: با همکاری دفتر پژوهش سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور می توانیم گام موثری در جهت ارتقای سطح پژوهش کشور برداریم.