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۲۲ تیر ۱۳۸۸، ۱۶:۲۱

پذیره نویسی اوراق مشارکت رهنی به زودی آغاز می شود

پذیره نویسی اوراق مشارکت رهنی برای اولین بار به زودی توسط بانک سامان آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک سامان، اوراق مشارکت رهنی در کلیه شعب بانک سامان در تهران و شهرستانها در حدود دو هفته لغایت یک ماه آینده به ارزش اسمی درج شده بر روی برگه ها عرضه می شود.

بر این اساس، سود این اوراق هر سه ماه یکبار با تحویل کوپن های متصل به این برگه ها توسط دارنده اوراق مشارکت رهنی پرداخت می شود.

دوره سررسید اوراق مشارکت رهنی سامان که مجوز پذیره نویسی آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده، 4 ساله و به صورت بی نام است.

پرداخت کوپن ها و امکان بازخرید پیش از سر رسید و یا در موعد سر رسید توسط شعبه ای امکانپذیر است که اوراق در آن شعبه خریداری شده باشد.

اقدامات پذیره نویسی اوراق مشارکت رهنی با همکاری مدیریت امور سرمایه گذاری بانک سامان و شرکت تامین سرمایه امین در حجمی در حدود 120 میلیارد ریال انجام خواهد شد.

به گفته کارشناسان، توسعه این فرآیند در بازار سرمایه کشور موجب افزایش اعطای تسهیلات از سوی بانکها به امر ساخت و ساز مسکن شده و افزایش عرضه را به دنبال خواهد داشت.

 

کد مطلب 911644

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