به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی بعداز ظهر دوشنبه در نشست با مسئولان کتابخانه های استان افزود: اهتمام در ایجاد و توسعه مراکز فرهنگی از جمله کتابخانه های عموی، دانشگاهی، کتابخانه عمومی بزرگ وابسته به موسسه فرهنگی میرداماد و حتی کتابخانه های اختصاصی یکی از راه های مهم تقویت فرهنگ مطالعه در جامعه است.

وی اظهار داشت: خواندن نخستین پیام خداوند به پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) است و اهمیتی که در آیات و روایات و سیره پیامبر (ص) و ائمه (ع) به ویژه امام جعفر صادق (ع) به مطالعه و کتاب و دانستن شده است، جایگاه کتاب و کتابخوانی در اسلام را نمایان می سازد.

وی خاطرنشان کرد: سنگ بنای جامعه مبتنی بر دانایی محوری، مطالعه و اطلاعات است و شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیتها در تمامی عرصه های علمی، هنری و فنی، ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با مطالعه و کتابخوانی دارد.

آیت الله نورمفیدی بیان داشت: یکی از عمده ترین و بهترین راه های افزایش اطلاعات عمومی، مطالعه کتاب بوده و مطالعه کتابهای خوب در تنویر افکار عمومی و تقویت اندیشه های انسان فوق العاده موثر است.

نماینده ولی فقیه در گلستان از کتاب به عنوان بهترین روحانی و عالی ترین پرورش دهنده استعدادهای انسانی یاد کرد و گفت: بدون کتاب هیچ فکری تکامل نمی یابد و بدون مطالعه هیچ استعدادی تجلی نمی یابد.

وی عنوان کرد: کتابخانه ها نیز خواستگاه، حافظ و جایگاه بروز این اندیشه ها و تاریخ و تمدن بشری هستند و کتابخانه های عمومی شاخصه برجسته و بستر مناسب این موضوع محسوب می شوند.