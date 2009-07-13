به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "دیمیتری مدودف" رئیس جمهور روسیه امروز به اوستیای جنوبی سفر کرد. این نخستین دیدار یک مقام بلند پایه روسیه با مقامات این منطقه خودمختار است.

این در حالی است که روسیه علیرغم مخالفت گرجستان استقلال اوستیای جنوبی را به رسمیت شناخته و برای کمک به حفظ این استقلال اعلام آمادگی کرده است.

مناطق خودمختار اوستیای جنوبی به همراه آبخازیا خواهان استقلال از گرجستان هستند. اعلام استقلال یکجانبه از سوی اوستیای جنوبی در سال گذشته موجب بروز درگیریهای خونینی میان نظامیان این منطقه با گرجستان شد و بدنبال آن مسکو در حمایت از اوستیا به گرجستان حمله کرد.

گفتنی است خبرگزاریهای روسی و گرجستانی هدف از سفر مدودف به اوستیا را نمایشی سیاسی دانسته و آن را نشانه ای روشن برای سران تفلیس ارزیابی کرده اند. هنوز گزارشی از محور گفتگوهای مدودف با مقامات اوستیای جنوبی منتشر نشده است.